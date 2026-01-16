快訊／尹錫悅阻擋公搜處執行逮捕令　一審遭判5年徒刑

▲南韓前總統尹錫悅曾阻止公搜處執行逮捕令。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅緊急發布戒嚴後，2025年1月3日因指示總統辦公室警護處警衛人員築起「人牆」、阻擋高位公職者犯罪搜查處（公搜處）前往總統官邸執行法院簽下的逮捕令，且2024年12月3日發布戒嚴前後召開國務會議時，更有7名國務委員未接獲通知出席，被認為侵害部分國務委員的審議權。對此，今（16）日下午首爾中央地方法院召開一審，宣判尹錫悅5年有期徒刑。

根據《韓聯社》，首爾中央地方法院刑事合議35部（部長法官白大鉉）於16日下午2時（台灣時間下午1時），針對尹錫悅的特定妨害公務執行、濫用職權、妨礙權利行使等罪嫌進行一審宣判。在此案中（妨礙執行逮捕令），檢方求刑10年。對此，法官在一審中宣判5年有期徒刑。

法官痛批，尹錫悅指示警護處職員阻擋公搜處執行逮捕令，是將警護處「私兵化」（視為私人軍隊）的行為。

另外，尹錫悅在毫無任何國家緊急狀態的情況下，為了個人私利緊急發布戒嚴，甚至還指示軍方操縱無人機侵入北韓（朝鮮）首都平壤，目的是為了激起北韓向南韓發起挑釁，以此構成發布戒嚴的條件，策劃與主導發布戒嚴的行徑被認為是「主導內亂罪」，內亂特檢組組長趙垠奭曾於本月13日晚間求處死刑，此案預計2月19日進行一審宣判。