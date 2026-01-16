東京JR山手線「電力異常」全線停駛！　車站塞爆畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

日本東京JR山手線16日驚傳電力設備異常，導致內外環全線自首班車起便陷入停擺，連帶影響京濱東北線部分路段。JR東日本稍早表示，目前正全力搶修中，預計要到當地時間下午1時左右才能恢復行駛。由於正值通勤尖峰時段，大批旅客擠爆車站，更有準備出國的學生崩潰直呼，「趕不上飛機怎麼辦！」

新橋至品川段電力異常 田町站工程後「送電失敗」

根據《朝日新聞》等日媒報導，16日凌晨3時50分左右，JR新橋站至品川站區間發生停電事故。JR東日本指出，該路段因配合田町站改良工程，至16日凌晨為止皆採取斷電措施，原定於首班車發車前恢復供電，卻發現設備出現異常無法成功送電。

受此影響，山手線內環、外環全線自首班車起便停駛至今；京濱東北線大宮至大船間的南北向列車也同步受到波及。目前鐵路公司正持續調查故障原因，並估計要到下午1時左右才有望重新啟動。

替代道路排長龍 通勤族哀號

突如其來的交通大亂讓早晨的通勤族措手不及，JR鶴見站（橫濱市）周邊擠滿了通勤與通學的人潮。雖然民眾轉往鄰近的京急鶴見站搭乘替代運輸，但車站外早已排起長長的人龍。

現場一名準備前往歐洲旅行的22歲大學生幸田太陽，手推大型行李箱在人群中焦慮萬分。他表示，雖然原本就預定搭乘京急線直達羽田機場，但只要JR一出事，京急線勢必會被塞爆，「我看社群媒體說京急也因為人太多導致班次大亂，只求中午前能趕到機場。」

除了出國旅客受阻，上班族也叫苦連天。42歲的上班族村松俊樹苦笑說，本來擔心趕不上與客戶的會議，結果打電話過去才發現，對方也因為交通癱瘓卡在路上，根本不知道什麼時候能進辦公室，「今天好想就直接回家休息請假算了。」