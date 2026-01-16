竹市國家清潔月啟動　邀全民動員大掃除守護美麗家園

▲新竹市政府今(16)日於將軍村舉辦「115年新竹市國家清潔月啟動儀式」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升城市環境品質並迎接農曆新年，新竹市政府今(16)日於將軍村舉辦「115年新竹市國家清潔月啟動儀式」，新竹市長高虹安宣布自即日起至2月15日展開全市環境清潔行動，並以身作則攜手里民一同撿菸蒂、清淤。高虹安表示，今(115)年竹市以「馬力全開大掃除・馬上乾淨迎新年」為主題，結合年終大掃除習慣，號召機關、學校、企業、里鄰社區及青年學子共同參與，展現全民動員、齊心守護環境的行動力。

高虹安指出，年終大掃除是國人重要的傳統習慣，不僅象徵除舊布新，更代表對嶄新一年美好生活的期待。今年市府將這份精神從家戶擴大到整座城市，結合環境部推動的國家清潔月政策，透過全民動員，強化環境清潔、降低病媒蚊孳生風險，讓市民安心過好年，共同實踐淨零綠生活。

高虹安說明，今年竹市國家清潔月以「兩大主軸」推動。首先辦理「年終大掃除聯合清掃行動」，動員各里環保志工與里民，針對公共空間、巷弄、公園及環境熱點全面清理垃圾、菸蒂與積水容器，並由市府機關及所屬學校帶頭清掃辦公廳舍內外及周邊環境，以公部門行動力帶動全民參與。同時邀請4大超商（7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OKmart）共同響應，展現公私協力守護環境的成果；第二主軸延續「菸蒂不落地」政策，結合社區志工與青年族群，推出「不留餘蒂、馬上換好禮」撿菸蒂行動，透過實際行動改善市容，同時提升市民對環境保護與公共衛生的重視。

環保局長江盛任表示，國家清潔月期間，各里可動員里民集中撿拾菸蒂，以里辦公處為單位集中菸蒂，每300公克級距兌換100元禮券，每里限兌換1次及兌換1,000元禮券為上限，並於今年2月9日至2月12日9時至12時至環保局（新竹市海濱路240號）進行兌換，提升社區參與誘因；同時也規劃學生專場活動，邀請國中、高中及大專校院學生於2月7日13時至16時至東門圓環中心（迎曦門廣場）報到，走入市中心公共空間，透過實際行動撿拾菸蒂，培養青年公共參與及環境公民意識，並提供宣導品及志工服務時數認證。透過行動傳達「菸蒂不落地、環境真美麗」的生活態度，落實聯合國永續發展目標SDG 6環境品質及SDG 11永續城市。

環保局提醒，市府提供巨大家具「全年不限次數、不限量」預約清運服務，採「每日限量登記及清運」，請市民提早登記預約。另因應農曆春節期間作業調整，2月15日至20日暫停受理預約登記及清運作業。為配合春節連假，新竹市垃圾清運時間將進行調整。2月15日依週一既定清運路線辦理垃圾清運（原週日採定線、定時、定點方式之清運作業將暫停一天）；2月16日（除夕）將調整清運時間，並採沿線收集及機動調度方式辦理。2月17日至2月20日（大年初一至初四）全面停止垃圾清運作業，2月21日（大年初五）起恢復正常清運。

環保局強調，今年特別以馬力全開象徵馬年迅速、有效的執行力，期盼透過國家清潔月的推動，深化市民環境保護意識，讓維護整潔不只是一時行動，而是成為生活習慣。