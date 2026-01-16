　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市國家清潔月啟動　邀全民動員大掃除守護美麗家園

▲新竹市政府今(16)日於將軍村舉辦「115年新竹市國家清潔月啟動儀式」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府今(16)日於將軍村舉辦「115年新竹市國家清潔月啟動儀式」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升城市環境品質並迎接農曆新年，新竹市政府今(16)日於將軍村舉辦「115年新竹市國家清潔月啟動儀式」，新竹市長高虹安宣布自即日起至2月15日展開全市環境清潔行動，並以身作則攜手里民一同撿菸蒂、清淤。高虹安表示，今(115)年竹市以「馬力全開大掃除・馬上乾淨迎新年」為主題，結合年終大掃除習慣，號召機關、學校、企業、里鄰社區及青年學子共同參與，展現全民動員、齊心守護環境的行動力。

高虹安指出，年終大掃除是國人重要的傳統習慣，不僅象徵除舊布新，更代表對嶄新一年美好生活的期待。今年市府將這份精神從家戶擴大到整座城市，結合環境部推動的國家清潔月政策，透過全民動員，強化環境清潔、降低病媒蚊孳生風險，讓市民安心過好年，共同實踐淨零綠生活。

高虹安說明，今年竹市國家清潔月以「兩大主軸」推動。首先辦理「年終大掃除聯合清掃行動」，動員各里環保志工與里民，針對公共空間、巷弄、公園及環境熱點全面清理垃圾、菸蒂與積水容器，並由市府機關及所屬學校帶頭清掃辦公廳舍內外及周邊環境，以公部門行動力帶動全民參與。同時邀請4大超商（7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OKmart）共同響應，展現公私協力守護環境的成果；第二主軸延續「菸蒂不落地」政策，結合社區志工與青年族群，推出「不留餘蒂、馬上換好禮」撿菸蒂行動，透過實際行動改善市容，同時提升市民對環境保護與公共衛生的重視。

環保局長江盛任表示，國家清潔月期間，各里可動員里民集中撿拾菸蒂，以里辦公處為單位集中菸蒂，每300公克級距兌換100元禮券，每里限兌換1次及兌換1,000元禮券為上限，並於今年2月9日至2月12日9時至12時至環保局（新竹市海濱路240號）進行兌換，提升社區參與誘因；同時也規劃學生專場活動，邀請國中、高中及大專校院學生於2月7日13時至16時至東門圓環中心（迎曦門廣場）報到，走入市中心公共空間，透過實際行動撿拾菸蒂，培養青年公共參與及環境公民意識，並提供宣導品及志工服務時數認證。透過行動傳達「菸蒂不落地、環境真美麗」的生活態度，落實聯合國永續發展目標SDG 6環境品質及SDG 11永續城市。

環保局提醒，市府提供巨大家具「全年不限次數、不限量」預約清運服務，採「每日限量登記及清運」，請市民提早登記預約。另因應農曆春節期間作業調整，2月15日至20日暫停受理預約登記及清運作業。為配合春節連假，新竹市垃圾清運時間將進行調整。2月15日依週一既定清運路線辦理垃圾清運（原週日採定線、定時、定點方式之清運作業將暫停一天）；2月16日（除夕）將調整清運時間，並採沿線收集及機動調度方式辦理。2月17日至2月20日（大年初一至初四）全面停止垃圾清運作業，2月21日（大年初五）起恢復正常清運。

環保局強調，今年特別以馬力全開象徵馬年迅速、有效的執行力，期盼透過國家清潔月的推動，深化市民環境保護意識，讓維護整潔不只是一時行動，而是成為生活習慣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

桃市府1/19試辦11路中山長興幹線公車　憑市民卡免費搭乘

疫情時代的溫暖陪伴力量　金牌主持營開啟廣播新視野

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育　台南結合台積電專業打造學童識詐力

1劑就有完整保護力！新型結合型肺炎鏈球菌疫苗　花蓮開始接種

吃了「神奇逆轉」？屏東一年抓267件食藥粧違規廣告...開罰破866萬

屏東高樹蛋中雞場確診H5N1 撲殺8640隻

花蓮慈濟啟動植物幹細胞研究落地　推動中草藥標準化與新品研發

花蓮市公所發愛心禮券了！「1人500元」1331戶受惠 　採買教戰曝

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

桃市府1/19試辦11路中山長興幹線公車　憑市民卡免費搭乘

疫情時代的溫暖陪伴力量　金牌主持營開啟廣播新視野

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育　台南結合台積電專業打造學童識詐力

1劑就有完整保護力！新型結合型肺炎鏈球菌疫苗　花蓮開始接種

吃了「神奇逆轉」？屏東一年抓267件食藥粧違規廣告...開罰破866萬

屏東高樹蛋中雞場確診H5N1 撲殺8640隻

花蓮慈濟啟動植物幹細胞研究落地　推動中草藥標準化與新品研發

花蓮市公所發愛心禮券了！「1人500元」1331戶受惠 　採買教戰曝

日美防長握手言「同盟不動搖」　軍演從沖繩諸島延伸至台灣南海

陸戰軍官性侵女同袍！　指揮部震怒開鍘

「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

麋先生遠赴東京拍MV「竟穿睡衣上鏡」！　他還睡過頭：要演全套

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

【跑得了和尚跑不了廟？】老公遲歸被妻追問　竟是被路上「移動廟宇」擋道

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

嘉義縣推動觀光轉型佈局「黃金十年」

公私協力守護安平水域載客小船公司即時出手救回溺水民眾

台南市消防第二大隊強化幕僚戰力新進人員即刻上線

桃園市全媒體記者協會寒冬送暖　關懷弱勢

土方之亂　桃市府：協助業者平穩銜接新制

梅嶺賞梅車潮將湧入台南市府推免費接駁、公車疏運籲少開車

接任台電桃園區處長　洪通澤：強化穩定供電

台電台南區營業處長交接廖學智接棒、黃明舜調任鳳山區處

布局航空人才培育　虎科大高鐵校區首度對外亮相

桃園市A8桃園智慧產業加速器　招募啟動

洪易《鏡花蟲洞宴》史博館展出

85歲翁騎車迷途4小時橫跨半個桃園

更多熱門

相關新聞

竹市與波蘭格利維采市簽署合作意向書

竹市與波蘭格利維采市簽署合作意向書

新竹市與波蘭城市合作再創新頁！波蘭格利維采市(City of Gliwice)副市長艾尼斯卡．迪萊夫斯卡(Agnieszka Dylewska)、市長商務關係代表保羅．斯塔澤爾、西里西亞科技大學電子學院院長達里烏什．莫羅澤克、波蘭臺北辦事處處長雅努什．畢爾斯基以及波蘭半導體供應鏈協會亞洲代表袁孝平等一行人，今(15)日蒞臨市府拜會。新竹市長高虹安責成副市長邱臣遠率同城市行銷處長林昱志、產業發展處長嚴翊琦、文化局長王翔郁與勞工及青年處副處長莊敏筠共同接待，對訪團來訪表達誠摯歡迎。會中，雙方簽署合作意向書，未

新竹市年前紅包來了　5000元消費金45萬人受惠

新竹市年前紅包來了　5000元消費金45萬人受惠

青年敢拚竹市敢挺

青年敢拚竹市敢挺

竹市1/15起成人肺炎鏈球菌疫苗升級接種

竹市1/15起成人肺炎鏈球菌疫苗升級接種

竹市推身心障礙者緊急救援服務

竹市推身心障礙者緊急救援服務

關鍵字：

新竹市

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面