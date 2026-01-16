憂燒到自家！海灣4國「斡旋48小時」　成功阻川普攻擊伊朗

▲美國總統川普在15日鬆口，決定暫緩伊朗攻擊計畫。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中東局勢一度瀕臨失控邊緣，一名海灣國家官員透露，為了阻止美國因伊朗武力鎮壓示威者而發動軍事攻擊，沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼及埃及等4個阿拉伯國家，在本週展開了長達48小時的「極限外交」斡旋。在各國極力勸阻下，美國總統川普（Donald Trump）終於在15日鬆口，決定暫緩攻擊計畫。

48小時密集斡旋 4國示警：開戰將傷及美國自身

根據《經濟時報》報導，該匿名官員指出，由於擔心美國若對伊朗開火，將對整個中東地區的安全性與經濟造成毀滅性衝擊，沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼與埃及在過去兩天內，於華府與德黑蘭之間展開密集外交接觸。

這些國家向華府明確示警，任何軍事行動所引發的連鎖反應，最終都會反彈到美國自己身上。同時，這四國也向伊朗發出警告，強調若伊朗對海灣地區的美軍設施進行報復，將直接斷送德黑蘭與區域鄰國的關係。

降低火藥味 外交努力盼導向「核計畫談判」

這場外交努力的核心在於「降溫」，官員指出，各國致力於要求雙方節制言論，避免任何可能引發區域動盪的軍事行動。這份努力不只為了止戰，更有望將目前的僵局導向關於伊朗核子計畫的實質對話。

儘管沙烏地阿拉伯與埃及過去與什葉派政權關係緊張，但自2023年沙、伊兩國達成和解以來，利雅德當局更希望將重心放在經濟發展。而在這場斡旋中，阿曼與卡達則一如既往，扮演著伊朗與西方世界之間的關鍵中間人。

憂能源設施遭殃 海灣各國憂美伊衝突「燒到自家」

海灣各國之所以如此焦慮，主因在於許多美軍設施就駐紮在這些國家境內。各國政府深恐一旦美伊開戰，境內的軍事據點將成為伊朗報復的首要目標；此外，支撐區域經濟命脈的能源設施，也極有可能在衝突中毀於一旦。

雖然沙烏地阿拉伯與卡達與川普政府關係友好，卡達與埃及也曾與美國合作調停加薩戰爭，但面對伊朗問題，各國顯然更傾向於透過外交手段解決。目前包括沙國、卡達、阿曼與埃及的官方單位，尚未針對此報導給予正式回應。