　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

憂燒到自家！海灣4國「斡旋48小時」　成功阻川普攻擊伊朗

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普在15日鬆口，決定暫緩伊朗攻擊計畫。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中東局勢一度瀕臨失控邊緣，一名海灣國家官員透露，為了阻止美國因伊朗武力鎮壓示威者而發動軍事攻擊，沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼及埃及等4個阿拉伯國家，在本週展開了長達48小時的「極限外交」斡旋。在各國極力勸阻下，美國總統川普（Donald Trump）終於在15日鬆口，決定暫緩攻擊計畫。

48小時密集斡旋　4國示警：開戰將傷及美國自身

根據《經濟時報》報導，該匿名官員指出，由於擔心美國若對伊朗開火，將對整個中東地區的安全性與經濟造成毀滅性衝擊，沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼與埃及在過去兩天內，於華府與德黑蘭之間展開密集外交接觸。

這些國家向華府明確示警，任何軍事行動所引發的連鎖反應，最終都會反彈到美國自己身上。同時，這四國也向伊朗發出警告，強調若伊朗對海灣地區的美軍設施進行報復，將直接斷送德黑蘭與區域鄰國的關係。

降低火藥味　外交努力盼導向「核計畫談判」

這場外交努力的核心在於「降溫」，官員指出，各國致力於要求雙方節制言論，避免任何可能引發區域動盪的軍事行動。這份努力不只為了止戰，更有望將目前的僵局導向關於伊朗核子計畫的實質對話。

儘管沙烏地阿拉伯與埃及過去與什葉派政權關係緊張，但自2023年沙、伊兩國達成和解以來，利雅德當局更希望將重心放在經濟發展。而在這場斡旋中，阿曼與卡達則一如既往，扮演著伊朗與西方世界之間的關鍵中間人。

憂能源設施遭殃　海灣各國憂美伊衝突「燒到自家」

海灣各國之所以如此焦慮，主因在於許多美軍設施就駐紮在這些國家境內。各國政府深恐一旦美伊開戰，境內的軍事據點將成為伊朗報復的首要目標；此外，支撐區域經濟命脈的能源設施，也極有可能在衝突中毀於一旦。

雖然沙烏地阿拉伯與卡達與川普政府關係友好，卡達與埃及也曾與美國合作調停加薩戰爭，但面對伊朗問題，各國顯然更傾向於透過外交手段解決。目前包括沙國、卡達、阿曼與埃及的官方單位，尚未針對此報導給予正式回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關稅15%！水五金業者鬆口氣：可以放心過年了
全台首座「侏儸紀世界」新開幕！　民眾嫌票價貴
前立委批關稅談判「輸到脫褲子」　轟賴清德守不住護國神山
舒華帶i-dle唱台北大巨蛋　票價公布
快訊／高雄14歲女國中生墜樓
快訊／台鋼公布全隊薪資！林詩翔破紀錄、王維中月薪曝光
快訊／尹錫悅一審判決出爐
2高中染性病下體流膿　急問「何時能再做」...醫師傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓首爾市區公車「闖進人行道」煞不住　2行人遭撞重傷

快訊／尹錫悅阻擋公搜處執行逮捕令　一審遭判5年徒刑

瘋搶寶可夢卡牌「驚藏洗錢內幕」　日媒：急把人民幣換日圓

27歲台男跨國運毒！　泰警破門逮捕畫面曝光

幫遊客撿結婚戒指　24歲救生員被「吸入排水口亡」身上大片瘀青

尋找尼斯湖水怪52年　傳奇獵人認了「根本不存在」

川普宣告「和平理事會」成立！　加薩計畫邁入第二階段

一家三口遇風箏線割喉　爸和7歲女兒「摔出21m高架橋」當場死亡

川普大讚關稅「賺進數千億」！　嗨喊美國史上最強盛

阻止公搜處闖官邸逮捕！尹錫悅今下午「一審宣判」　允許媒體直播

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

南韓首爾市區公車「闖進人行道」煞不住　2行人遭撞重傷

快訊／尹錫悅阻擋公搜處執行逮捕令　一審遭判5年徒刑

瘋搶寶可夢卡牌「驚藏洗錢內幕」　日媒：急把人民幣換日圓

27歲台男跨國運毒！　泰警破門逮捕畫面曝光

幫遊客撿結婚戒指　24歲救生員被「吸入排水口亡」身上大片瘀青

尋找尼斯湖水怪52年　傳奇獵人認了「根本不存在」

川普宣告「和平理事會」成立！　加薩計畫邁入第二階段

一家三口遇風箏線割喉　爸和7歲女兒「摔出21m高架橋」當場死亡

川普大讚關稅「賺進數千億」！　嗨喊美國史上最強盛

阻止公搜處闖官邸逮捕！尹錫悅今下午「一審宣判」　允許媒體直播

藍白三讀修正「眷改條例」　放寬老舊眷村定義解慈仁八村爭議

樂天女孩雪地脫了！解放挖空比基尼「上圍超兇」一轉身⋯蜜桃臀被看光

2021就萌生退意！但陳鏞基不想留下遺憾　：今年告別最合適

南韓首爾市區公車「闖進人行道」煞不住　2行人遭撞重傷

「尾牙什麼獎品最沒用」登熱搜　網狂指「它」：比上台唱歌還慘

15%關稅拍板！　超大型攬貨業：傳產幫助大、農曆年後貨量增兩成

記憶體股風雲再起！3檔收漲停　00947「權重高」漲勢稱霸ETF

台版侏儸紀世界回來了！百果山探索樂園全新開幕　民眾嫌票價貴

台中女監播映《陽光女子合唱團》　女受刑人淚崩：努力當好媽媽

科技男猛嗑炸雞配啤酒！體重狂飆3高上身　罹重度睡眠呼吸中止症

【難怪搜救犬沒有柴？】柴柴和主人分開一周　假扮垃圾看牠能不能認出

國際熱門新聞

商務部長：目標台灣半導體「40%產能移美」

快訊／台美關稅15%確定　半導體232享最惠國

一家三口遇風箏線割喉　墜21公尺高架橋死亡

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅15%不疊加

台積電ADR大漲4.44％！　「晶片關稅豁免」激勵美股全收紅

即／尹錫悅阻擋逮捕令執行　一審遭判5年刑

東京JR山手線全線停駛　車站塞爆畫面曝

美國會限制「川普派兵權」法案　差一票沒通過

台灣為何願投資？美商長：讓川普高興

年終獎金被扣　日男持刀砍死社長

海灣4國斡旋48小時　成功阻川普攻擊伊朗

闖空屋發現1億現鈔　日16名少年竟全搬光

台灣關稅降至15%　晶片免稅條件曝光

美國出手！　財政部切斷「伊朗鎮壓示威官員」經濟命脈

更多熱門

相關新聞

價格高於價值！川普視台灣戰略資產　

價格高於價值！川普視台灣戰略資產　

2026年兩岸局勢受「川普主義」衝擊，步入高度不確定的深水區。台大外交系教授張登及與政大國關中心副研究員曾偉峯今（15）日分析，川普2.0以「價格優於價值」重新定義台灣戰略地位，對中國外交構成嚴峻挑戰；與此同時，北京對台思維轉向「實措施」，透過法律內政化、軍事實戰化等策略滲透試圖造成既定事實。然而，這種強硬轉向卻引發「軟硬、虛實、內外」三大結構性矛盾，導致兩岸陷入惡性螺旋。至於展望2026年，4月「川習會」與11月台灣「九合一」選舉將是兩岸情勢轉折的關鍵觀測指標。

ISS首次醫療撤離！太空人重返地球畫面曝

ISS首次醫療撤離！太空人重返地球畫面曝

CNN：川普已開始出售委內瑞拉石油

CNN：川普已開始出售委內瑞拉石油

烏新防長：前線20萬兵逃亡、200萬人躲徵兵

烏新防長：前線20萬兵逃亡、200萬人躲徵兵

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給足面子！結果卻跟預期有大落差

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給足面子！結果卻跟預期有大落差

關鍵字：

伊朗軍武國際軍武川普北美要聞沙烏地阿拉伯阿曼卡達埃及中東

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

費德勒看到那球大笑　周董：好糗

18歲男性侵女友人　法官認非純逞獸慾判決曝

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

商務部長：目標台灣半導體「40%產能移美」

快訊／台美關稅15%確定　半導體232享最惠國

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面