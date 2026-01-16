廉價油裝高檔「一番頂級」！1公升450元...直擊知名通路還在賣

▲2家公司實際負責人陳志豪（右1）100萬交保（資料圖／貿協提供）

記者黃宥寧／台北報導

士檢檢察官蔡景聖15日指揮保安警察第七總隊第三大隊，偵辦堡晟興業及楓緣國際企業涉嫌油品假冒案，查出2家公司雖分別登記，實際均由陳志豪掌控，自2024年起進口「橄欖粕油」假冒為「橄欖油」，以「日本一番頂級橄欖油」名義販售，通路1罐1公升售價約450元。漏夜複訊後，依詐欺及違反食安法罪嫌，諭知陳志豪及其2名兒子共180萬交保。

檢察官蔡景聖於15日指揮保安第七總隊第三大隊偵辦發現，堡晟興業與楓緣國際雖為不同公司登記名稱，實際營運、進貨與銷售決策，均由陳志豪一人掌控，2家公司被認定屬同一經營體系。

然而，涉案業者自國外進口的是經再加工取得的「橄欖粕油」，卻在包裝與品名上標示為「橄欖油」，並以「日本一番頂級橄欖油」名義販售給下游廠商，產品最終流入一般通路，一罐1公升售價約450元，刻意營造高價、高品質形象，使消費者難以從外觀與價格辨識真偽。

15日，檢警持法院核發搜索票，會同衛福部食品藥物管理署及新北市政府衛生局，前往涉案公司舊址、倉庫及相關人員住處等共4處執行搜索，並帶回陳志豪及其2名兒子等3名被告，另有5名證人到案說明。

經檢察官複訊後，認定陳志豪父子3人，涉嫌觸犯刑法三人以上共同詐欺取財，以及違反食品安全衛生管理法假冒食品等罪嫌，分別諭知新台幣100萬元、50萬元及30萬元交保。

▲1公升賣450元的「日本頂級橄欖油」實為橄欖粕油。（圖／記者黃宥寧攝）

此外，記者實地走訪發現，涉案標示為「日本一番頂級橄欖油」的產品，目前仍在國內知名連鎖通路架上販售，商品陳列於一般食用油貨架，一罐售價約450元，現場未見明顯警示或下架說明，消費者若未細看標示內容，難以察覺異狀。

橄欖粕油與真正橄欖油差在哪？簡單說，差在製程。一般橄欖油是以新鮮橄欖直接壓榨取得，屬第一道榨出的油脂，保有香氣與營養；「橄欖粕油」則是橄欖榨油後剩餘殘渣，再經高溫或化學方式加工取油，製程、品質與營養價值皆與橄欖油不同，依法不得標示為橄欖油。若以橄欖粕油冒充橄欖油販售，容易誤導消費者。

▲橄欖油和橄欖粕油的差異性說。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

對此，士林地檢署強調，食品標示攸關消費者健康與市場秩序，後續將持續追查產品流向、不法所得，並釐清是否涉及回收或下架機制，全力保障民眾食品安全與消費權益。