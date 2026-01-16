不是找死！戰鬥民族「集體瘋跳樓」　他飛出5樓超興奮

▲俄羅斯居民紛紛玩起「跳雪挑戰」。（圖／翻攝Telegram）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯堪察加半島（Kamchatka）近日遭遇極端暴風雪襲擊，首府彼得巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatka）積雪深度已淹沒至2樓窗台。許多居民無法外出，由於被關在家裡太久，竟掀起一波「跳雪挑戰」，從5樓高窗戶一躍而下，沒入鬆軟的深雪中。

俄媒Amur Mash在Telegram發布影片顯示，許多居民似乎嘗試苦中作樂，就像在玩遊樂設施一般，從公寓窗戶縱身一躍，在雪堆上留下身形印記，隨後站起身子，對鏡頭高舉雙手、比讚歡呼。

隨著影片瘋傳，俄羅斯緊急情況部（MCHS）警告，這類娛樂活動「極度危險，可能導致悲劇發生」，「厚重積雪下可能隱藏尖銳物體、圍欄、停放汽車等障礙物，若撞擊到這些堅硬物體，後果不堪設想。」

這波極端天氣是受到鄂霍次克海氣旋影響所致，當局已宣布進入市級緊急狀態，交通幾乎癱瘓，公車停駛、航班延誤，學校與幼兒園也紛紛關閉，超市食品快被搶購一空。此外，當地發生多起屋頂雪崩意外，2名男子被屋頂掉落的巨量積雪砸中而喪生。

儘管氣旋影響已逐漸減弱，巷弄之間的積雪清理仍進度緩慢。當局呼籲駕駛人切勿開車上路，以免受困。

ETtoday新聞網提醒您：危險行為請勿模仿！