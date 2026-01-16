一家三口遇風箏線割喉　爸和7歲女兒「摔出21m高架橋」當場死亡

▲一家三口因為風箏線割喉，墜橋身亡。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度古加拉特邦蘇拉特(Surat)近來舉行節慶活動，頻傳風箏線割喉事件，目前已造成多人死亡。其中包含一名父親騎機車載著7歲女兒與妻子時，一家三口因為被風箏線纏住，不幸墜落高架橋身亡。

節慶風箏線成隱形殺手 一家三口墜橋

事件14日晚間發生在蘇特拉市當地高架橋Chandrashekhar Azad Flyover，35歲男子謝赫(Rehan Shaikh)騎車載著30歲妻子雷哈娜(Rehana)和7歲女兒阿麗莎(Alisha)，在高架橋上突然被風箏線纏住。

警方表示，謝赫被風箏線纏住後，他一手試圖解開風箏線，一手繼續駕車，導致他失去對機車的控制，一家三口從21公尺橋上墜地。謝赫和阿麗莎當場死亡，妻子雷哈娜剛好摔在人力車上因此倖存，送醫後情況危急，後來傳出也不治身亡。

風箏線連續奪命 8歲男童、騎士爸皆遭割喉亡

同樣事件15日下午發生在蘇特拉市Anand Villa區，8歲男童博爾斯(Rehansh Borse)和朋友在家附近巷子騎自行車時突然被風箏線割喉，導致他摔下自行車，最後傷重不治。

在另一起事件中，48歲男子霍薩馬尼(Sanjukumar Hosamani)在卡納塔克邦騎車時被風箏線割喉，他倒下時成功撥通女兒電話求救，然而最後仍因大量失血身亡。