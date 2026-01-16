「芭樂公主」被26刀砍死！ 凶嫌判無期定讞　家屬悲喊：應該死刑

記者唐詠絮／彰化報導

震驚社會的「芭樂公主」凶殺案，遭賴姓男友夥同張姓助手，在芭樂園內以膠帶綑綁後，殘忍砍殺26刀致死。案件經一、二審，賴男均被國民法官與合議庭判處無期徒刑，全案上訴至最高法院，於今(16)日駁回上訴，無期徒刑定讞。消息傳回被害者老家，鄭女的哥哥接受訪問時，語氣充滿悲痛與無奈，對判決結果直言「相當失望」，並激動表示「應該要判死刑！」他也痛訴加害者毫無賠償誠意與能力，讓家屬在失去至親後，更對司法感到無力與絕望。

▲彰化溪州賴男與張男砍殺芭樂公主。（圖／ETtoday資料照）

判死未果 賠償無望

判決定讞消息傳出後，被害者鄭女的哥哥接受訪問，話語中盡是失望與悲憤。他直指，凶手手段凶殘，「當然是要判死刑啊！」並描述案發情況是鄭女獨自工作時，遭兩人暴力相向。對於民事賠償，家屬更感無力與無奈。哥哥透露，賴男曾以各種理由向他的兒子索討、拿取數萬元，如今卻稱自己「沒財沒產」，毫無賠償能力。

哥哥在訪談中激動表示：「案發前一天還去跟我媽討錢」甚至偷領20多萬元，我妹妹除了每月給他的薪水，還要外加3萬元．字句間透露出對賴男毫無悔意與賠償誠心的憤怒，以及對妹妹枉死的深切悲痛。

他更無奈道出底層民眾面對司法現實的無力感：「真無奈 這個人沒情沒義。司法判無期徒刑，他沒財產，根本沒錢賠。應該要判死刑」。

為錢預謀痛下殺手

2023年底，鄭女與賴男合夥經營芭樂集貨場，張男則是賴男的助手。鄭女欲結束感情與合作關係，賴男卻認為若未釐清集貨場財務就分手，自己將「淨身出戶」，因而心生殺機。他預先準備西瓜刀、水果刀及膠帶，並找來張男協助。

2023年12月7日上午，賴男駕車載張男至彰化溪州鄉的芭樂園。賴男先將鄭女推倒，由張男以膠帶綑綁其雙腿，隨後賴男持西瓜刀、水果刀朝鄭女瘋狂砍殺。鄭女重傷倒地後，賴男雖一度離開破壞鄭女的車輛，但聽到鄭女以擴音方式打電話求救的聲音，竟又返回現場持續砍殺，直到鄭女毫無反應。鄭女全身共被砍26刀，其中19處深度超過1公分，最終因失血過多引發休克，送醫不治。

國民法官重判無期 最高法院維持定讞

一審由彰化地院國民法官參與審理。合議庭認為，賴男僅因感情與財務糾紛便預謀殺人，犯罪動機毫無可憫，手段凶殘，雖坦承犯行，但未真心道歉、賠償，因此判處無期徒刑、褫奪公權終身。協助的張男因中度智能障礙，參與程度較低，被判刑3年6月，並施以監護3年。案件上訴後，二審維持原判，全案再上訴至最高法院，最高法院於今日駁回上訴，賴男無期徒刑定讞。

