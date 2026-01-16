　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「芭樂公主」被26刀砍死！ 凶嫌判無期定讞　家屬悲喊：應該死刑

記者唐詠絮／彰化報導

震驚社會的「芭樂公主」凶殺案，遭賴姓男友夥同張姓助手，在芭樂園內以膠帶綑綁後，殘忍砍殺26刀致死。案件經一、二審，賴男均被國民法官與合議庭判處無期徒刑，全案上訴至最高法院，於今(16)日駁回上訴，無期徒刑定讞。消息傳回被害者老家，鄭女的哥哥接受訪問時，語氣充滿悲痛與無奈，對判決結果直言「相當失望」，並激動表示「應該要判死刑！」他也痛訴加害者毫無賠償誠意與能力，讓家屬在失去至親後，更對司法感到無力與絕望。

▲彰化溪州賴男與張男砍殺芭樂公主。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化溪州賴男與張男砍殺芭樂公主。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化溪州賴男與張男砍殺芭樂公主。（圖／ETtoday資料照）

▲芭樂公主遭虐殺26刀慘死芭樂園。（圖／ETtoday資料照）

判死未果 賠償無望

判決定讞消息傳出後，被害者鄭女的哥哥接受訪問，話語中盡是失望與悲憤。他直指，凶手手段凶殘，「當然是要判死刑啊！」並描述案發情況是鄭女獨自工作時，遭兩人暴力相向。對於民事賠償，家屬更感無力與無奈。哥哥透露，賴男曾以各種理由向他的兒子索討、拿取數萬元，如今卻稱自己「沒財沒產」，毫無賠償能力。

哥哥在訪談中激動表示：「案發前一天還去跟我媽討錢」甚至偷領20多萬元，我妹妹除了每月給他的薪水，還要外加3萬元．字句間透露出對賴男毫無悔意與賠償誠心的憤怒，以及對妹妹枉死的深切悲痛。

▲砍殺芭樂公主溪州雙煞延押2月。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化溪州賴男砍殺芭樂公主，住家被噴漆。（圖／ETtoday資料照）

他更無奈道出底層民眾面對司法現實的無力感：「真無奈 這個人沒情沒義。司法判無期徒刑，他沒財產，根本沒錢賠。應該要判死刑」。

為錢預謀痛下殺手

2023年底，鄭女與賴男合夥經營芭樂集貨場，張男則是賴男的助手。鄭女欲結束感情與合作關係，賴男卻認為若未釐清集貨場財務就分手，自己將「淨身出戶」，因而心生殺機。他預先準備西瓜刀、水果刀及膠帶，並找來張男協助。

▲彰化溪州賴男與張男砍殺芭樂公主。（圖／ETtoday資料照）

▲芭樂公主遭砍殺送醫。（圖／ETtoday資料照）

2023年12月7日上午，賴男駕車載張男至彰化溪州鄉的芭樂園。賴男先將鄭女推倒，由張男以膠帶綑綁其雙腿，隨後賴男持西瓜刀、水果刀朝鄭女瘋狂砍殺。鄭女重傷倒地後，賴男雖一度離開破壞鄭女的車輛，但聽到鄭女以擴音方式打電話求救的聲音，竟又返回現場持續砍殺，直到鄭女毫無反應。鄭女全身共被砍26刀，其中19處深度超過1公分，最終因失血過多引發休克，送醫不治。

國民法官重判無期　最高法院維持定讞

一審由彰化地院國民法官參與審理。合議庭認為，賴男僅因感情與財務糾紛便預謀殺人，犯罪動機毫無可憫，手段凶殘，雖坦承犯行，但未真心道歉、賠償，因此判處無期徒刑、褫奪公權終身。協助的張男因中度智能障礙，參與程度較低，被判刑3年6月，並施以監護3年。案件上訴後，二審維持原判，全案再上訴至最高法院，最高法院於今日駁回上訴，賴男無期徒刑定讞。

▲彰化溪州賴男與張男砍殺芭樂公主。（圖／ETtoday資料照）

▲芭樂公主遭虐殺26刀慘死芭樂園。（圖／ETtoday資料照）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸戰軍官性侵女同袍！　指揮部震怒開鍘

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

國中生闖同學家尋仇！開槍傷人還持刀追砍　他磕頭道歉求饒送醫

書記官爆出走潮！北檢招考檢察官助理　191人搶26缺不乏頂大

未禮讓行人遇盤查棄車逃！男躲民宅被逮　身揹3條通緝、藏毒煙彈

快訊／國1南下310.3k「4車連環追撞」！占內側車道　車流回堵5km

「芭樂公主」被26刀砍死！ 凶嫌判無期定讞　家屬悲喊：應該死刑

廉價油裝高檔「一番頂級」！1公升450元...直擊知名通路還在賣

嘉義私人神壇遭10多人砸廟！開車猛撞鐵捲門　檢警持拘票逮2主嫌

情侶討5千「見面就砍手」不算殺人未遂　僅塗改車牌逃亡判拘

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

陸戰軍官性侵女同袍！　指揮部震怒開鍘

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

國中生闖同學家尋仇！開槍傷人還持刀追砍　他磕頭道歉求饒送醫

書記官爆出走潮！北檢招考檢察官助理　191人搶26缺不乏頂大

未禮讓行人遇盤查棄車逃！男躲民宅被逮　身揹3條通緝、藏毒煙彈

快訊／國1南下310.3k「4車連環追撞」！占內側車道　車流回堵5km

「芭樂公主」被26刀砍死！ 凶嫌判無期定讞　家屬悲喊：應該死刑

廉價油裝高檔「一番頂級」！1公升450元...直擊知名通路還在賣

嘉義私人神壇遭10多人砸廟！開車猛撞鐵捲門　檢警持拘票逮2主嫌

情侶討5千「見面就砍手」不算殺人未遂　僅塗改車牌逃亡判拘

日美防長握手言「同盟不動搖」　軍演從沖繩諸島延伸至台灣南海

陸戰軍官性侵女同袍！　指揮部震怒開鍘

「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

麋先生遠赴東京拍MV「竟穿睡衣上鏡」！　他還睡過頭：要演全套

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

【打好久的哈欠】碰巧錄到紅眼小蛇打超長哈欠 臉好呆萌XD

社會熱門新聞

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

18歲男性侵女友人　法官認非純逞獸慾判決曝

即／橄欖粕冒充高價油品　士檢搜索3嫌交保

台大生吸金5500萬賠光　刑警爸竟偷查個資嗆債主

劣！　華為險讓台積電虧330億

即／高雄14歲女國中生墜樓　意識不清嘴流血

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

即／林炎田接北市局長　邱紹洲掌刑事兵符

即／台中深夜惡火連燒12戶　單親媽慘成焦屍

更多熱門

相關新聞

宜蘭蘇澳驚傳「野猴群竄出」　女騎驚壞閃避自摔送醫

宜蘭蘇澳驚傳「野猴群竄出」　女騎驚壞閃避自摔送醫

宜蘭蘇澳移山路段14日下午驚傳野猴群出沒，導致交通事故！蘇澳分局當天14時53分接獲報案，指稱一名機車騎士因閃避猴群不慎自摔。警方迅速派員到場處理，所幸事故僅造成輕微擦傷，未有重大傷亡。

女騎士直衝騎樓　連撞3機車幸運僅輕傷送醫

女騎士直衝騎樓　連撞3機車幸運僅輕傷送醫

陳鏞基：今年就是最適合的告別

陳鏞基：今年就是最適合的告別

「台版侏儸紀世界」回來了　百果山探索樂園全新開幕

「台版侏儸紀世界」回來了　百果山探索樂園全新開幕

關稅警報解除！彰化水五金鬆口氣　產業訂單可望回穩

關稅警報解除！彰化水五金鬆口氣　產業訂單可望回穩

關鍵字：

彰化溪州虐殺芭樂公主無期徒刑定讞影音

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面