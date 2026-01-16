公寓雙屍！母毒殺「殘疾女兒」後輕生　照顧8年身心崩潰

▲40歲的卡洛斯殺害女兒後也跟著輕生。（圖／翻攝臉書）



英國曼徹斯特發生人倫悲劇，一名40歲母親疑似不堪獨自照顧的重擔，在住處使用一氧化碳，毒殺8歲重度殘障女兒後，也選擇跟著走上絕路。

女兒未到校 破門驚見母女雙屍

《太陽報》報導，2024年9月24日，校方發現8歲女童未到校上課後立即報警，緊急救護人員破門而入，卻在臥室內發現母女倆的遺體。2人均被當場宣告死亡，病理學家判斷死因為一氧化碳中毒，調查人員也定調此案為「謀殺後自殺」事件。

女兒重度殘疾 母不堪長照壓力

波爾頓驗屍法院（Bolton Coroners Court）本周開庭，地方驗屍官西吉（Peter Sigee）表示，波蘭裔母親卡洛斯（Martina Karos）擔心自己死後女兒無人照顧，因此決定同時結束孩子的生命，「刻意讓自己和女兒置於一氧化碳的致命環境中」。

他指出，卡洛斯的女兒出生幾個月就被診斷出嚴重的生理與心理障礙，失明、無法言語且行動嚴重受限，生活起居完全仰賴她一人全職照顧。她獲得親友及專業醫療團隊支援，仍長期飽受焦慮和憂鬱症困擾，多次接受抗憂鬱藥物治療。

社會防護網無警訊 驟逝震驚親友

調查指出，卡洛斯2003年從義大利移居英國，原是一名語言學家兼翻譯，因女兒病情成為全職照護者。照護壓力讓她感到「極度孤獨與社會隔離」，2023年底多次表達輕生念頭。由於擔憂母親情緒可能影響孩子，其女兒在2024年1月被納入兒童保護計畫，悲劇發生當天，原本還有安排一場評估會議。

調查指出，事件發生前，這對母女周遭的親友與相關專業人士，都沒有察覺異狀，卡洛斯2024年夏天還被醫師認為心理健康有所好轉、狀況趨於穩定，她本人也否認輕生念頭，沒有客觀依據能預見此悲劇。

