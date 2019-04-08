他大考被逼聞「濃醇香水屁」2小時　考完崩潰：衣服都黏味道！

▲網友表示自己考試遇到前方同學瘋狂放屁。（圖／翻攝自LIHKG 討論區）

大陸中心／綜合報導

在面臨大考時，把個人狀態調整好是最基本的，但卻不一定能控制的了隔壁同學的狀態。近日相當一名考中學文憑的考生，就在考試後在網路上發文大爆走，表示自己考英文時，前方同學「腸風」完全停不了，整整2小時瘋狂放屁，導致他作答分心。

根據香港《星島日報》報導，這名考生6日在網路上發文「『考DSE』前面同學放屁放足2個鐘頭」，提到自己在考香港中學文憑考試（DSE）時，在考到英文科時，前面的同學開始不斷放屁，他表示在打鐘時就已經聞到，但原本想說剛開始考試，緊張在所難免，沒想到就在英文聽力開始時，前面同學的放屁狀態並沒有停止。

▲考試最怕遇到隔壁考生咳嗽或是放屁。（圖／示意圖／記者李佳蓉攝）

「因為前面同學放屁放不停，最後只好憋氣」受害考生原本以為過一陣子就會好，想到卻沒有停止，因為濃郁的屁味太擾思考，害得他因此有兩題聽力完全放空沒聽到答案。然而就在英文聽力結束後，剩下的75分鐘筆試時間，前方同學還是不斷「排氣」直到考完讓受害考生感覺連衣服都是那個味道，直呼「有沒有公德心啊？要人家邊考邊閉氣。」

不少鄉民看到貼文，同情的留言安慰，「真的沒有辦法那就申請換位置吧！」、「考試最怕這種跟大聲咳嗽的那種」、「其實也可能是樓主您集中力不夠，再加上被屁味分心」、「希望不會影響到分數太多」