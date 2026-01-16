27歲台男跨國運毒！　泰警破門逮捕畫面曝光

▲27歲的台籍江姓男子在泰國曼谷遭逮捕。（圖／翻攝自Khaosod，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

泰國緝毒警察總局（NSB）於15日發動大規模收網行動，在曼谷市中心成功逮捕一名年僅27歲的台籍犯罪嫌疑人。據悉，該名男子在跨國販毒集團中擔任「大腦」角色，負責策劃將毒品偽裝成液體出口，且其在台灣早已因涉及殺人未遂等四項重罪遭到通緝。

高級公寓搜捕 地毯藏毒手法曝光

根據Khaosod報導，泰國緝毒局長會同移民局調查大隊及曼谷大都會警局（IDMB），於15日前往曼谷阿索克（Asoke）地區的一處高級公寓進行搜索。

警方在房內成功逮捕27歲的台籍江姓男子，現場除查獲5公克K他命外，更發現大量加工工具，包括大型地毯、縫紉機及針線。

調查發現，江男利用地毯內部的多個手工裁縫夾層，將疑似毒品的白色粉末塞入其中，計畫以精密的包裝方式走私出口，目前警方正針對查扣物質進行成分鑑定。

將海洛因化作「乳液」 台嫌任集團核心大腦

緝毒局指出，江男在組織中扮演核心角色，擁有精密的策劃能力。為了規避執法單位查緝，他將一級毒品海洛因加工轉化為白色液體，偽裝成一般的「護膚乳液」並裝入偽裝瓶內。透過看似平常的包裝，再利用國際快捷郵件（EMS）寄送至海外。

此次行動源於先前一項情報，指稱有兩箱總重達10公斤的液態海洛因從寮國走私往台灣。泰國警方循線追查後，鎖定江男為幕後主使者，並最終掌握其隱匿於曼谷的藏身處。

身揹殺人未遂等重罪 泰移民局撤銷簽證遣返

根據警方調閱紀錄發現，江嫌在台灣早已因殺人未遂、參與犯罪組織、詐欺和竊盜等罪名遭通緝。

目前泰國移民局已正式撤銷江嫌在泰國的留居許可，並交由緝毒署依法處理。泰國警方強調，這次逮捕是阻斷跨國毒品運作的重要成果，未來將持續與台灣官方及國際單位密切合作，擴大追緝剩餘成員，防止泰國淪為跨國犯罪集團的避風港。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！