台灣投資15.8兆「關稅降至15%」　晶片免稅條件曝光

記者吳美依／綜合報導

美國商務部15日公布美台貿易協議細節，台灣半導體及科技業者直接投資與信用保證共計5000億美元（約新台幣15.8兆元），換取關稅降至15%（不疊加）、多項商品免關稅等。

根據美國商務部公布的「透過與台灣簽署經貿投資協議，恢復美國半導體製造領先地位」說明，該協議建立戰略性經濟夥伴關係，將強化美國半導體供應鏈，確保其科技產業領先地位。

美台將攜手在美國打造世界級科技園區，將美國定位為新世代科技、先進製造與創新的全球樞紐。台灣還將協助美企投資台灣AI、半導體、國防科技、資通訊及生技產業，深化雙邊科技合作，鞏固美國在關鍵產業的領導地位。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受CNBC採訪時說，若台灣企業未在美國設廠，恐面臨高達100%的懲罰性關稅；反之，只要承諾赴美投資，建廠期間即可免關稅輸入半導體產品。美方強調，信用保證機制將優先協助赴美設廠的台灣中小企業。

▼台美簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

直接投資



台灣半導體與科技業者承諾，對美國直接投資至少2500億美元，用於興建及擴增先進半導體、能源、人工智慧（AI）等產能。

額外投資



另外2500億美元則以信用保證形式，協助台灣企業在美國的其他投資，協助建構半導體供應鏈生態系統。

關稅優惠



台灣輸美商品對等關稅總額不超過15%，美國貿易擴張法第232條款（Section 232）商品，包括汽車零件、木材及衍生產品等，關稅稅率15%以內。另外，非專利藥物及成分、飛機零組件、特定天然資源享有零關稅待遇。

232條款關稅未來將獎勵在美投資的台灣半導體業者，台灣在美建廠的「獲批准施工期間」，可進口高達預計產能2.5倍的設備或原料，不需支付額外關稅，完工後仍可免關稅進口1.5倍美國產能的貨物。

此外，台灣首度為本國企業爭取到半導體及相關產品對美投資最優待遇。美方承諾，未來若新增半導體232關稅，台灣企業都能享有最優惠配額免稅或低稅率。

