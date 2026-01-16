瘋搶寶可夢卡牌「驚藏洗錢內幕」　日媒：急把人民幣換日圓

▲寶可夢卡牌的全球市場規模驚人。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

日媒《SPA!》報導，隨著人民幣兌日圓匯率創下32年新高，「中國黃牛利用寶可夢卡牌洗錢，把人民幣換成外匯」，在東京秋葉原大量轉售寶可夢卡牌，以利規避中國嚴格資本管制，達到資產轉移海外的目的。

秋葉原成洗錢天堂 卡牌大樓有玄機

從JR秋葉原站步行幾分鐘的「卡牌大樓」匯集多間卡牌收購專賣店，是吸引國內外收藏家的聖地。如今每天營業之前，大批提著紙袋的中國人便聚集門口，等待公布當日收購價格，並將手中卡牌變現。

一名卡牌店相關人士表示，卡牌市場需求旺盛，2024年市場規模突破3000億日圓（近新台幣600億元），「秋葉原和池袋一帶卡牌店林立，實際上客群8成都是外國人。雖然客源國籍多元，但近年來中國黃牛的介入特別顯眼。」

其中，經第三方機構鑑定真偽及保存狀態，獲PSA認證最高分10分的皮卡丘稀有卡，標價甚至超過200萬日圓（約新台幣40萬元）。據傳，秋葉原也正湧入巨額的投機資金。

▼秋葉原是享譽國際的動漫天堂。（圖／達志影像／美聯社）



前述卡牌店相關人士透露，「中國黃牛利用強大的動員能力收集卡片，再淡定地換取現金、賺取日圓。感覺每人每天大約能兌換出數十萬至100萬日圓，而且好幾組人馬天天報到。」

一名中國黃牛說，他們並非單純靠著轉賣賺取價差，而是利用「人民幣換日圓」的大量需求賺取手續費，「我們只是利用寶可夢卡當作手段，因為它價格穩定，而且未來預期會漲價，買來放著等增值也不錯。」

中國資本管制嚴 操盤手法曝光

報導指出，中國實施嚴格資本管制，每人每年購買外幣的限額為5萬美元。

對中國有深入研究的記者周來友表示，中國富裕階層視人民幣如「遊戲代幣」，隨時可能被政府沒收，因此急於將資產轉移至海外。以前使用方法包括走私黃金、書籍夾帶現金等，如今寶可夢卡牌因體積小、易保存、價格波動小等特性，成為資金外流新管道。

▼寶可夢卡牌成為最新資產轉移工具。（圖／達志影像／美聯社）



自由撰稿人奧窪優木解釋運作機制，「使用中國發行的信用卡，在日本大量購買寶可夢卡，然後在日本或第三國賣掉。如此一來，信用卡刷的是人民幣，但賣卡片收益留在海外。這就是所謂的『資產轉移』。」

他指出，雖然集團會收取10%至15%手續費，但願意付錢者大有人在。與以往轉移資產時使用的名錶或精品包相比，寶可夢卡體積小、容易保存、運輸成本低，買賣價差僅約3%到4%，更適合此類交易。

不過，這股熱潮也引發爭議。去年8月寶可夢與麥當勞聯名時，中國集團傾巢而出，大量搶購後卻丟棄食物，引發日本社會反彈。