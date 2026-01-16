欠繳房租數十萬遭趕！日無業男「襲擊執法人員」　持刀砍殺縱火1死

▲東京都杉並區15日發生殺人事件，法院執行官進行公寓轉讓程序時，遭未繳房租的居民山本宏持刀縱火攻擊。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本東京都杉並區昨（15）日上午發生一起震驚社會的重大凶殺事件。現年40歲男子山本宏因長期積欠房租達數十萬日圓，住處遭法院裁定強制轉讓，東京地方法院執行官與租屋保證公司職員依程序到場執行時，遭山本宏持刀攻擊，造成1死1重傷，事發現場隨後還發生縱火，警方已依殺人罪方向深入偵辦。

綜合《讀賣新聞》、《富士新聞網》、《日本放送協會》，案件發生於15日上午10時，地點位在東京都杉並區和泉一處公寓前方道路。當時東京地方法院一名60多歲男性執行官，與61歲的租屋保證公司職員小栗壽晃，依照法院裁定前往該處，執行因長期未繳房租而進行的房屋強制轉讓程序，同行人員共4人。

警方指出，涉案住戶為待業中的山本宏。山本宏疑似已積欠房租達數十萬日圓，導致法院裁定將房屋轉讓。執行人員抵達位於公寓2樓的住處時，他抱著一只紙箱應門，並向對方表示，「行李只有這些」，看似配合搬離程序。

不過，現場人員隨即察覺紙箱內不斷冒出煙霧。擔心發生危險，4人立刻退到公寓外避難。調查指出，該紙箱內裝有家庭用卡式瓦斯爐的瓦斯罐，疑似已被點燃。就在眾人撤離後不久，山本宏追出屋外，突然持刀對執行人員發動攻擊。

小栗壽晃背部遭刺，傷勢嚴重，送醫搶救後仍宣告不治。至於法院執行官則是胸部中刀，送醫時刀具仍插在胸前，所幸經急救後暫無生命危險，但傷勢被判定為重傷。警方隨後在距離案發現場約570公尺的路上，將山本宏制伏逮捕，當場依殺人未遂嫌疑送辦，後續因被害人死亡，改以殺人罪方向調查。

案發後，山本宏的住處再度傳出爆炸聲並起火燃燒。東京消防廳表示，火勢造成屋內牆壁與地板受損，燃燒面積約10平方公尺，幸未延燒至其他房間或波及鄰居。警方研判，山本可能在行兇前後，利用卡式瓦斯爐瓦斯罐縱火。

警方調查時，山本宏供稱，若被迫搬離住處，根本無法想像接下來該如何生活，因此陷入自暴自棄的狀態，坦承持刀攻擊兩人。他也透露，曾打算在屋內縱火輕生，「就算我死了也無所謂」，但因無法忍受火勢與煙霧而逃出屋外，事件後可能又返回屋內再次縱火。

警方今（16）日已對案發公寓進行現場鑑識與住處搜索，持續釐清山本宏的經濟狀況、縱火細節與完整犯案經過。