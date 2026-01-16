　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國會限制「川普派兵權」法案　差一票沒通過

川普與艷妻梅蘭妮亞的合影。(圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。(圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國參議院上週針對「委內瑞拉戰爭權力決議案」進行表決，這項法案旨在限制美國總統川普（Donald Trump）未經國會同意下動用軍事力量的權力。法案最終以50比50票陷入僵局，副總統范斯（J.D. Vance）出面投下關鍵反對票，使川普保有單獨下令出兵的特權。

表決陷僵局　副總統關鍵一票
上週，美國參議院討論一項希望約束總統軍事行動權的《委內瑞拉戰爭權力決議案》（Venezuela War Powers Resolution）。這場表決最後形成50票支持、50票反對的拉鋸戰，副總統范斯（J.D. Vance）不得不親自出馬，投下反對票，維持了川普（Donald Trump）總統繼續單獨決定海外軍事行動的權力。

原有5名共和黨參議員表示支持這項法案，但表決時，印第安納州參議員楊格（Todd Young）改變立場，讓結果生變。楊格否認受到白宮壓力，他表示自己認為目的已經達到，可以收手。

軍事行動引爭議　黨派分裂明顯
這項法案的討論，源於美國特種部隊未經國會同意逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，川普總統隨後宣稱美國已控制委內瑞拉。民主黨參議員隨即提出法案，要求限制總統軍事出兵的權限。雖然所有民主黨參議員都站在同一陣線，但由於席次不足，還需共和黨人支持。

表決過程中，原先有來自密蘇里州的霍利（Josh Hawley）、緬因州的柯林斯（Susan Collins）、印第安納州的楊格（Todd Young）、阿拉斯加州的穆科斯基（Lisa Murkowski）、以及肯塔基州的保羅（Rand Paul）等5位共和黨參議員表態支持。

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

焦點轉向委內瑞拉　川普否決機率高
這項決議案，也被稱為「委內瑞拉戰爭權力法案」，其實讓部分共和黨人轉移焦點，強調美國目前並未在委內瑞拉動用地面部隊。霍利（Josh Hawley）參議員透露，她接到國務卿盧比歐（Marco Rubio）來電，保證目前政府不會派兵進駐委內瑞拉，若有動作也會先徵得國會同意。

即便獲得如此承諾，霍利（Josh Hawley）仍支持決議案。不過，最終楊格（Todd Young）選擇倒戈，他說，白宮已給予足夠的保證，這件事可以暫時收手。他坦言，即使法案通過參眾兩院，也很難跨過川普總統的否決，因為要推翻總統否決需三分之二大多數，而這不太可能。

提案人凱恩（Tim Kaine）參議員難掩失望，原本期待5位共和黨人都能繼續支持。他只好安慰自己，認為這次表決讓川普總統感受到壓力，也因此減少對委內瑞拉的攻擊行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關稅15%！水五金業者鬆口氣：可以放心過年了
全台首座「侏儸紀世界」新開幕！　民眾嫌票價貴
前立委批關稅談判「輸到脫褲子」　轟賴清德守不住護國神山
舒華帶i-dle唱台北大巨蛋　票價公布
快訊／高雄14歲女國中生墜樓
快訊／台鋼公布全隊薪資！林詩翔破紀錄、王維中月薪曝光
快訊／尹錫悅一審判決出爐
2高中染性病下體流膿　急問「何時能再做」...醫師傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓首爾市區公車「闖進人行道」煞不住　2行人遭撞重傷

快訊／尹錫悅阻擋公搜處執行逮捕令　一審遭判5年徒刑

瘋搶寶可夢卡牌「驚藏洗錢內幕」　日媒：急把人民幣換日圓

27歲台男跨國運毒！　泰警破門逮捕畫面曝光

幫遊客撿結婚戒指　24歲救生員被「吸入排水口亡」身上大片瘀青

尋找尼斯湖水怪52年　傳奇獵人認了「根本不存在」

川普宣告「和平理事會」成立！　加薩計畫邁入第二階段

一家三口遇風箏線割喉　爸和7歲女兒「摔出21m高架橋」當場死亡

川普大讚關稅「賺進數千億」！　嗨喊美國史上最強盛

阻止公搜處闖官邸逮捕！尹錫悅今下午「一審宣判」　允許媒體直播

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

南韓首爾市區公車「闖進人行道」煞不住　2行人遭撞重傷

快訊／尹錫悅阻擋公搜處執行逮捕令　一審遭判5年徒刑

瘋搶寶可夢卡牌「驚藏洗錢內幕」　日媒：急把人民幣換日圓

27歲台男跨國運毒！　泰警破門逮捕畫面曝光

幫遊客撿結婚戒指　24歲救生員被「吸入排水口亡」身上大片瘀青

尋找尼斯湖水怪52年　傳奇獵人認了「根本不存在」

川普宣告「和平理事會」成立！　加薩計畫邁入第二階段

一家三口遇風箏線割喉　爸和7歲女兒「摔出21m高架橋」當場死亡

川普大讚關稅「賺進數千億」！　嗨喊美國史上最強盛

阻止公搜處闖官邸逮捕！尹錫悅今下午「一審宣判」　允許媒體直播

藍白三讀修正「眷改條例」　放寬老舊眷村定義解慈仁八村爭議

樂天女孩雪地脫了！解放挖空比基尼「上圍超兇」一轉身⋯蜜桃臀被看光

2021就萌生退意！但陳鏞基不想留下遺憾　：今年告別最合適

南韓首爾市區公車「闖進人行道」煞不住　2行人遭撞重傷

「尾牙什麼獎品最沒用」登熱搜　網狂指「它」：比上台唱歌還慘

15%關稅拍板！　超大型攬貨業：傳產幫助大、農曆年後貨量增兩成

記憶體股風雲再起！3檔收漲停　00947「權重高」漲勢稱霸ETF

台版侏儸紀世界回來了！百果山探索樂園全新開幕　民眾嫌票價貴

台中女監播映《陽光女子合唱團》　女受刑人淚崩：努力當好媽媽

科技男猛嗑炸雞配啤酒！體重狂飆3高上身　罹重度睡眠呼吸中止症

【3字頭請別輕易嘗試】妹妹展示3秒穿外套動作超流暢！

國際熱門新聞

商務部長：目標台灣半導體「40%產能移美」

快訊／台美關稅15%確定　半導體232享最惠國

一家三口遇風箏線割喉　墜21公尺高架橋死亡

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅15%不疊加

台積電ADR大漲4.44％！　「晶片關稅豁免」激勵美股全收紅

即／尹錫悅阻擋逮捕令執行　一審遭判5年刑

東京JR山手線全線停駛　車站塞爆畫面曝

美國會限制「川普派兵權」法案　差一票沒通過

台灣為何願投資？美商長：讓川普高興

年終獎金被扣　日男持刀砍死社長

海灣4國斡旋48小時　成功阻川普攻擊伊朗

闖空屋發現1億現鈔　日16名少年竟全搬光

台灣關稅降至15%　晶片免稅條件曝光

美國出手！　財政部切斷「伊朗鎮壓示威官員」經濟命脈

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

費德勒看到那球大笑　周董：好糗

18歲男性侵女友人　法官認非純逞獸慾判決曝

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

商務部長：目標台灣半導體「40%產能移美」

快訊／台美關稅15%確定　半導體232享最惠國

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面