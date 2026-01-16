美國會限制「川普派兵權」法案　差一票沒通過

▲美國總統川普。(圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國參議院上週針對「委內瑞拉戰爭權力決議案」進行表決，這項法案旨在限制美國總統川普（Donald Trump）未經國會同意下動用軍事力量的權力。法案最終以50比50票陷入僵局，副總統范斯（J.D. Vance）出面投下關鍵反對票，使川普保有單獨下令出兵的特權。

表決陷僵局 副總統關鍵一票

上週，美國參議院討論一項希望約束總統軍事行動權的《委內瑞拉戰爭權力決議案》（Venezuela War Powers Resolution）。這場表決最後形成50票支持、50票反對的拉鋸戰，副總統范斯（J.D. Vance）不得不親自出馬，投下反對票，維持了川普（Donald Trump）總統繼續單獨決定海外軍事行動的權力。

原有5名共和黨參議員表示支持這項法案，但表決時，印第安納州參議員楊格（Todd Young）改變立場，讓結果生變。楊格否認受到白宮壓力，他表示自己認為目的已經達到，可以收手。

軍事行動引爭議 黨派分裂明顯

這項法案的討論，源於美國特種部隊未經國會同意逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，川普總統隨後宣稱美國已控制委內瑞拉。民主黨參議員隨即提出法案，要求限制總統軍事出兵的權限。雖然所有民主黨參議員都站在同一陣線，但由於席次不足，還需共和黨人支持。

表決過程中，原先有來自密蘇里州的霍利（Josh Hawley）、緬因州的柯林斯（Susan Collins）、印第安納州的楊格（Todd Young）、阿拉斯加州的穆科斯基（Lisa Murkowski）、以及肯塔基州的保羅（Rand Paul）等5位共和黨參議員表態支持。

▲美國總統川普。（圖／路透）

焦點轉向委內瑞拉 川普否決機率高

這項決議案，也被稱為「委內瑞拉戰爭權力法案」，其實讓部分共和黨人轉移焦點，強調美國目前並未在委內瑞拉動用地面部隊。霍利（Josh Hawley）參議員透露，她接到國務卿盧比歐（Marco Rubio）來電，保證目前政府不會派兵進駐委內瑞拉，若有動作也會先徵得國會同意。

即便獲得如此承諾，霍利（Josh Hawley）仍支持決議案。不過，最終楊格（Todd Young）選擇倒戈，他說，白宮已給予足夠的保證，這件事可以暫時收手。他坦言，即使法案通過參眾兩院，也很難跨過川普總統的否決，因為要推翻總統否決需三分之二大多數，而這不太可能。

提案人凱恩（Tim Kaine）參議員難掩失望，原本期待5位共和黨人都能繼續支持。他只好安慰自己，認為這次表決讓川普總統感受到壓力，也因此減少對委內瑞拉的攻擊行動。