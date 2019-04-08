他大卸2男「變碎屍殘肉」丟路邊　18年後假釋砸爛腳鐐…居民崩潰

▲澳洲殺人魔之一彼得斯犯下殺人分屍案。（圖／示意圖／LibreStock）

國際中心／綜合報導

究竟是檢警疏忽還是腳鐐機制鬆散？澳洲50歲男子彼得斯（Damien Peters）2011年犯下震驚當時社會的恐怖分屍案，2名死者皆為成年男性，當時在被發現時，已經都在路邊的垃圾桶並且已經遭到肢解破碎，彼得斯日前獲得假釋，卻沒想到他竟刻意破壞腳鐐脫逃，當地警方已經公布其長相，呼籲民眾看到請立刻報案並遠離。

根據《澳洲新聞網》報導，彼得斯18年前放下重大罪刑，當時32歲的他持刀殺害50歲男子後，將對方完全支解分屍，並且丟棄在路邊大型垃圾桶內，在8個月後以藉口幫忙「按摩」為由，又殺害一名57歲的男子，再度分屍剩下的殘肢還丟棄在浴缸、垃圾桶內。

▲警方公布彼得斯長相。（圖／翻攝自NSW Police Force）

彼得斯當時被判21年，並且在第13年時假釋，沒想到卻傳出他破壞電子追蹤腳鐐逃逸，消息一出讓澳洲民眾相當恐慌，警方也隨即公布彼得斯的資訊，也提到最後發現他的時間在7日下午雪梨郊區，不久後腳鐐就顯示被破壞。

根據警方公布的資訊，彼得斯的身材相當精壯、短髮，右手臂上有被蛇纏繞的獵豹刺青，也有類似部落的紋身，也呼籲民眾看到類似的人千萬不要靠近，要保護自己的安全並通知警方。