4歲小妹寫信給「上天堂的媽媽」　2天後竟得回信：我一直看著妳

▲小艾拉寄信給天堂的母親，意外得到回應。（圖／翻攝自Linda Ross推特下同）

國際中心／綜合報導

在孩子成長過程中，有父母的陪伴是最幸福的。英國4歲的小女孩艾拉（Ella），因為母親罹患癌症不幸去世，想念媽媽的她，日前親手畫了卡片，並且投遞到郵筒，希望可以帶到天堂給最親愛的媽媽，看在大人眼中天真的舉動，沒想到真的得到「來自天堂媽媽的回應」，不禁讓家人都鼻酸。

根據英國《每日郵報》報導，艾拉的媽媽因為癌症病逝，年紀還小的她，不知道癌症是什麼樣的疾病，只知道想念的母親已經很久不在身邊感到相當難過，於是決定在英國當地的母親節，親手繪製一張卡片，希望可以透過郵差先生送信給「在天堂的媽媽」。

▲寄信給母親的艾拉，竟然意外得到回信。

艾拉的阿姨琳達（Linda Ross）在推特上表示，皇家郵局做了一件讓大家相當感動、驚喜的事情，因為小艾拉竟然真的收到從天堂來的回信，看到艾拉臉上露出的笑容是世界上最幸福的事情。艾拉在卡片上寫下，「給天堂的媽咪」並親手畫下母女的圖畫。

2天後，艾拉收到來自英國皇家郵局的回信，而寄件者就是「來自天堂的媽媽」並在信中鼓勵艾拉，「妳是一個非常聰明和特別的女孩，我為你感到驕傲，就算我在天堂，還是都能看著妳。」最後更寫下，「很多很多的愛，媽咪」而艾拉的父親也感動的表示，非常感謝郵局的人，因為艾拉收到媽媽的回信，整個人都開心的不行。」

▲來自「母親的回信」。

▲艾拉的阿姨很感謝皇家郵局的幫忙。