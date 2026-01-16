南韓首爾市區公車「闖進人行道」煞不住　2行人遭撞重傷

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾今（16）日下午一輛市區公車闖進人行道，造成13名行人受傷，其中2人重傷，目前警方並未發現該名肇事司機出現酒駕情形。

根據《韓聯社》，南韓首爾市西大門區西大門站十字路口，於16日下午1時27分（台灣時間中午12時27分）發生離譜的車禍，一輛路線704號（首爾市恩平區津寬洞往返首爾車站巴士換乘中心）的市區公車突然高速衝上人行道，造成包含司機與行人在內一共13人受傷，其中2人更是因此重傷。

韓媒《朝鮮日報》引述消防當局說法，研判剎車失靈是肇事原因，且事故後司機在酒測時並未驗出酒精反應。對此，警方將安排進行詳細的藥物檢測。據悉，該輛公車當時有13人搭乘。

從現場釋出的影像可以看到，公車殘骸四散，且擋風玻璃也因撞擊而破裂，目前案發路段暫時封閉。