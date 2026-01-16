藍宜蘭縣長提名協調順利　吳宗憲、張勝德採全民調2月底決定人選

▲2026宜蘭縣長選舉，國民黨中央黨部16日協調人選，議長張勝德（右）、立委吳宗憲（左）皆出席。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

針對2026宜蘭縣長選舉，國民黨中央黨部今（16日）進行協調工作，有意投入選戰的議長張勝德、立委吳宗憲皆出席。最終，兩人一同出來受訪表示，將採全民調方式決定最終出線人選，下週將協調民調方式、日期，預計2月底就會有結果。

宜蘭縣黨部主委林明昌出來受訪時稱宜蘭縣長協調會氣氛輕鬆。他表示，這場協調會非常成功，兩位候選人都非常優秀，而且有共識，不管誰出線，絕對全力的支持提名的人。今天的結論就是大家一定要團結，因為只有團結才能打贏勝仗。

吳宗憲表示，團結是第一個共識，且會中「沒有人血壓高或講話大聲」，而且自己與張從未攻擊彼此，就是彼此祝福，「兄弟登山，各自努力」。張勝德說，將以全民調來產生候選人。林明昌則說，會是一份內參民調，預計在2月底前就會底定人選。

林明昌說，民調細節會在第二次協調再做討論。預計在下個禮拜會有第二次的協調會，時間尚未定。

吳宗憲強調，黨中央跟地方黨部有一個公平的機制，然後透過那個機制，哪一位出線，另外一位就協助出線的那個人。將會是4方都同意的方式，剛剛的會議非常非常地和諧，是在非常愉快之下做出來的決定。