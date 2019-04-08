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台灣囝仔必體驗！大甲媽遶境起駕　逾10萬人跟著女神走起來

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▲2019大甲媽祖遶境起駕，不論是虔誠信徒，還是熱血青年，都相揪「與女神同行」走起來！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

起馬炮3響後，媽祖鑾轎緩緩步出大甲鎮瀾宮，9天8夜的遶境之旅正式展開。被外媒稱為「世界三大宗教盛事」之一的大甲媽遶境，4月7號晚間10點起駕，不論是虔誠信徒，還是熱血青年，都相揪「與女神同行」走起來，滿滿人潮把廟埕擠得水洩不通！

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼2019大甲媽祖遶境起駕。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

「自己想改改運，然後替家人祈求平安健康，所以特地來朝聖！」、「就是身為台灣人，一生中一定要參加一次！」許多人是久聞大名，為了開開眼界，首度加入遶境行列；「我們是第3次，已經第3年參加，因為這是一個很重要的慶典活動，重點是我們可以團結所有的親朋好友、同學，一起保平安、大家健康發大財！」但也有更多是一來再來的老朋友。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼逾10萬人把鎮瀾宮廟埕廟內，擠得水洩不通。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

已有百年歷史的大甲媽遶境，參與人數年年上升，從早期50人到如今逾10萬人伴駕隨行，加上沿途提供服務的志工、熱心響應的企業、商家，以及觀光客等等，總參加人數更是突破百萬，所以又有「台灣地表最大遷移活動」之稱。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲大甲媽遶境又有「台灣地表最大遷移活動」之稱。（圖／記者吳杰澄攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，近幾年有越來越多年輕人參與遶境活動，也有很多阿公阿嬤會帶著全家大小一起出來，「所以說今年會有多少人我不知道，應該是比往年都多！因為大家都在學習媽祖婆的精神，大甲媽就是付出，所以說你看一些不認識的人，會拿東西給你吃、出錢、出點心，應有盡有。」

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示：大家都在學習媽祖婆『付出』的精神。（圖／記者吳杰澄攝）

今年進香路線橫跨台中、彰化、雲林、嘉義四縣市，往返路程長達330多公里，想體驗卻時間有限的人，除了透過網路直播隔空感受，現在還有更彈性的輕旅行遊程讓你參加，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說：「我們大甲媽很貼心，準備了1日遊、3日遊，你來參加體驗一下，可以看到大甲媽的魅力，可以看到台灣人、大家都有的媽祖婆的付出精神。」

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）
▲大甲鎮瀾宮副董鄭銘坤，建議時間有限的人，不妨來趟1日遊或3日遊的輕旅行。（圖／記者吳杰澄攝）

農曆三月瘋媽祖！大甲媽遶境進香，不僅是宗教活動，更代表台灣在地文化，其中的樂趣與感動，只能意會、不能言傳，身為台灣囝仔必須體驗！

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