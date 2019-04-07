就是今天！大甲媽祖遶境起駕　配備、穿搭全攻略

▲就是今天！大甲媽祖遶境起駕，配備穿搭全攻略！（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲大甲媽祖遶境開跑，每個人身上大包小包，有備而來！（圖／記者謝盛帆）

記者吳思瑤／台北報導

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2019大甲媽祖遶境就在今晚！大家準備好了嗎？展開9天8夜的遶境行程，是台灣相當重要的宗教活動之一，吸引國內外大批信眾參與，大甲媽祖遶境參與人數每年不斷增高，除了年年都參加的老朋友之外，近幾年也有不少新血加入，無懼風吹日曬雨淋，全副武裝準備好在今晚10點，為大甲媽祖開路！

▲大甲媽祖遶境參與人數每年創新高，近幾年也有不少年輕人加入。（圖／記者謝盛帆）

從大甲鎮瀾宮到嘉義新港奉天宮，全程三百多公里，徒步貫穿中部沿海台中、彰化、雲林、嘉義，再返程回到台中，聽起來雖然辛苦，但其實沒有想像中困難，現場民眾非常有信心，還有一對兄弟檔參與了好幾年，從頭到腳的穿著已經不稀奇，身邊這台自製的遶境戰車才是重頭戲！

▲▼這對兄弟檔為了遶境將寵物手推車改裝，全車都是必帶配備。（圖／記者謝盛帆）

由於大甲媽遶境的日程，在中南部地區已經相當炎熱，起駕日最高溫估計30度，所以衣物的準備一定要夠「排汗」，建議至少帶三套衣服在身上，還要有件晚上禦寒的外套！下半身可以準備緊身束褲，不但防曬又快乾好洗，且因為是緊身材質，讓肌肉在長時間行走之下不容易受傷。

▲▼提醒民眾穿著透氣舒適衣褲，且隨時注意防曬！（圖／記者謝盛帆）

另外一定要穿「柔軟、舒適、透氣」的鞋子，裡頭的襪子可以選擇吸汗的棉襪，腳底功夫做足了，不怕走到累！也因為遶境路途是長時間曝曬陽光下，防曬措施相對重要，到大甲鎮瀾宮可以買一頂斗笠遮陽，準備毛巾掛在脖子上擦汗兼防曬，即便是衣褲遮不到的地方或臉都建議隨時用防曬乳補強！鎮瀾宮董事長顏清標看見起駕第一天的好天氣，還笑說：「自己穿太多！裡面都是汗，等等就要脫掉了」。

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標一早就穿正式西裝，接受訪問時也說：「好熱！等一下要換T-shirt」。（圖／記者謝盛帆）

一年一度的大甲媽祖遶境，走出了數百萬信徒朝聖，每位信徒都帶著虔誠的心踏上這趟旅程，經過了全台各地發現台灣不同面貌，不管是歡笑淚水都屬於最在地的人情味！大甲媽祖就在今晚10點正式起駕，準備好一起感受這場九天八夜的遶境之旅！