鎮瀾宮參拜搶頭香！王金平重申「一定要選」　大甲媽指示：對國家有責任和任務

政治中心／綜合報導

大甲鎮瀾宮媽祖預定在今晚10點起駕出發遶境，不少政壇大老都先後抵達參拜，其中已表態參選2020總統大選的王金平也特地到鎮瀾宮上香。王金平透露在34年前曾有人轉告大甲媽的建議，指示他當時的立委選舉雖然不會被提名，但一定要參選，後來果真沒有被提名，但他堅持選下去，最後高票當選，政壇一路風順至今，除了感謝媽祖的庇佑，王金平也重申2020一定會參選到底。

▲王金平到大甲鎮瀾宮參拜。（圖／記者李忠憲攝）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境是年度盛事，許多政治人物都會前往參拜祈福，有意爭取國民黨總統候選人提名的前立法院長王金平則是奪得頭香參拜，被問到參拜的願望時，王金平也提起往事，表示「大甲媽實在講很疼我、關心我，民國74年就有請人跟我講一些事情，也是非常的靈驗」，當時大甲媽的指示是「你一定要選（立委）、對這個國家來說有相當的責任跟任務」，儘管沒有被提名，最後堅持選下去，最後高票當選，一路擔任黨書記長的重要幹部、副院長、院長，讓他相當感謝媽祖的庇佑。

▲王金平強調2020總統大選一定會選。（圖／記者李忠憲攝）

王金平受訪時對於吳敦義的會談要不要公開的問題，他回應不贊成公開，「個人講話為什麼一定要公開？公開場合能真心誠意講話嗎？當然不太可能！」，此外，對於黨內勸退，以及是否贊成徵召韓國瑜，他表示「要勸退什麼時候都可以勸退」、「我有自己的看法、也尊重黨中央」。

對於參選總統的意願，王金平重申一定會選，並強調如果當選總統，他的政見就是希望國家興旺，維護主權，確保國內不對立鬥爭，消除內耗，讓社會和諧經濟自然發展。至於兩岸和平，他認為「兩岸要追求和平，應該要對等和平地坐下來談，談出一個共同的未來」。