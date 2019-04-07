科技遶境！鎮瀾宮聯手beanfun!　追媽祖五招有保庇

▲行動生活入口beanfun! 結盟大甲鎮瀾宮，打造串聯線上、線下的「媽祖趣遶境」活動。（圖／beanfun!提供，下同）

消費中心／綜合報導

一年一度的大甲媽祖遶境活動，即將於4月7日晚上10點起駕，行動生活入口beanfun! 結盟大甲鎮瀾宮，打造串聯線上、線下的「媽祖趣遶境」活動，讓香客在遶境期間隨時掌握媽祖動態，並連結「發財金錢母計劃」，民眾找到保庇屋、保庇車完成指定任務，即可獲得媽祖加持過的發財金錢母，還有機會加碼抽零用金。

▲到保庇車透過擲筊、抽籤等有趣的互動遊戲，可得到過火保庇限量小禮物。（圖／beanfun!提供，下同）



下載beanfun!就可馬上體驗「五FUN」有保庇，第一招，香客登入媽祖GPS定位系統，即可隨時查看媽祖位置，掌握媽祖行程。第二招，到保庇車透過擲筊、抽籤等有趣的互動遊戲，可得到過火保庇限量小令旗、涼扇、冰棒小禮，還有機會拿最高88元發財金。第三招是透過錯視拍照效果，讓民眾留下為媽祖扛轎的畫面。

第四招是在指定的重點宮廟踩點打卡完成任務，集滿22座宮廟QR code，即可於大甲鎮瀾宮領取首度頒發的「2019大甲媽遶境進香己亥年證書」。 第五招，信眾登入「beanfun! 媽祖趣遶境」H5便捷服務區成為「網路香客」，可參與「趣遶境」吸收遶境小知識、完成6天以上任務的網路香客，可獲得66元發財金(限量前10000名)，連續參與9天還可再抽6,666元，歡迎對媽祖遶境有興趣的民眾共同參與。





「beanfun! 媽祖趣遶境」同步啟動「發財金錢母計劃」，9天8夜不論參與線下或線上遶境，完成任務就可以拿到發財金錢母，拿到發財金錢母的信眾，還有機會再抽零用金。