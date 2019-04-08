台南下營香遶境衝突「續攤」　台南轎班追上國道砸車警辦4人

▲台南下營香衝突，轎班追上國道砸車1傷案，國道警察第八公路警察大隊偵辦，傳喚顏姓男子4人到案，查扣作案車輛及作案工具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南下營香衝突，轎班追上國道砸車1傷案，國道警察第八公路警察大隊偵辦後查出作案路段是台南白河路段，警方傳喚顏姓男子4人到案，警訊中坦承為替同夥友人討公道，衍生後續尾隨國道攔車毀損案，全案依妨害自由及公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦。

國道警察第八公路警察大隊指出，該案經調查，案發地點並非國道3號北向斗六路段，而是發生於白河路段。八大隊長朱和貴獲悉案件，當下除指示該轄巡邏員警加強查緝涉案車輛外，另兵分多路前往彰化縣和美分局調閱資料，暨前往新營、鹽水地區訪查、約談相關涉嫌人等顏姓、陳姓等2車4名涉案人到案說明，確認係４月6日下午台南市下營區廟會衝突不滿，為替同夥友人討公道，衍生後續尾隨國道攔車毀損案件。經第八大隊偵訊後，相關人等均坦承不諱，全案於4月7日下午順利偵破，依妨害自由及公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦。

為穩定社會治安，有效遏止滋事份子暴力案件發生，國道警察第八公路警察大隊隊將加強巡邏密度，嚴正執法，貫徹公權力，避免是類案件持續蔓延，危害社會安寧。



據了解，台南市下營上帝廟遶境大典，台南、彰化兩轎班4月6日下午5時會香時，因路緣狹小雙方發生口角嫌隙產生衝突，造成台南一方之沈姓民眾頭部撕裂傷送醫，台南轎班糾眾談判時，麻豆分局出動快打部隊，迅速強壓雙方人馬消弭衝突，未料彰化陣頭深夜啟程北返，行經國道白河路段，台南陣頭竟尾追尋仇砸車傷人，台南、彰化警方已對雙方約制，再爆發衝突就嚴辦。