　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

台南下營香遶境衝突「續攤」　台南轎班追上國道砸車警辦4人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南下營香衝突，轎班追上國道砸車1傷案，國道警察第八公路警察大隊偵辦，傳喚顏姓男子4人到案，查扣作案車輛及作案工具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南下營香衝突，轎班追上國道砸車1傷案，國道警察第八公路警察大隊偵辦，傳喚顏姓男子4人到案，查扣作案車輛及作案工具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南下營香衝突，轎班追上國道砸車1傷案，國道警察第八公路警察大隊偵辦後查出作案路段是台南白河路段，警方傳喚顏姓男子4人到案，警訊中坦承為替同夥友人討公道，衍生後續尾隨國道攔車毀損案，全案依妨害自由及公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦。

▲台南下營香衝突，轎班追上國道砸車1傷案，國道警察第八公路警察大隊偵辦，傳喚顏姓男子4人到案，查扣作案車輛及作案工具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第八公路警察大隊指出，該案經調查，案發地點並非國道3號北向斗六路段，而是發生於白河路段。八大隊長朱和貴獲悉案件，當下除指示該轄巡邏員警加強查緝涉案車輛外，另兵分多路前往彰化縣和美分局調閱資料，暨前往新營、鹽水地區訪查、約談相關涉嫌人等顏姓、陳姓等2車4名涉案人到案說明，確認係４月6日下午台南市下營區廟會衝突不滿，為替同夥友人討公道，衍生後續尾隨國道攔車毀損案件。經第八大隊偵訊後，相關人等均坦承不諱，全案於4月7日下午順利偵破，依妨害自由及公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦。

為穩定社會治安，有效遏止滋事份子暴力案件發生，國道警察第八公路警察大隊隊將加強巡邏密度，嚴正執法，貫徹公權力，避免是類案件持續蔓延，危害社會安寧。

據了解，台南市下營上帝廟遶境大典，台南、彰化兩轎班4月6日下午5時會香時，因路緣狹小雙方發生口角嫌隙產生衝突，造成台南一方之沈姓民眾頭部撕裂傷送醫，台南轎班糾眾談判時，麻豆分局出動快打部隊，迅速強壓雙方人馬消弭衝突，未料彰化陣頭深夜啟程北返，行經國道白河路段，台南陣頭竟尾追尋仇砸車傷人，台南、彰化警方已對雙方約制，再爆發衝突就嚴辦。

ET快訊
小鬼親po「兄妹童年照」！楊丞琳一看「秒回17字」
鄭俊英明明有錄影「消失在節目」　網讚：史上最強剪接
機車撞進「阿婆灣」雜貨店...「幹譙阿嬤」罵爆：恁娘！出事了

關鍵字：下營,遶境,轎班,國道,砸車

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

韓國瑜參拜大甲媽「300m走10分鐘」　韓粉狂喊選總統

韓國瑜訪花博又遭追問2020　盧秀燕：已送他太陽餅了...

影／「三重大老都吃屎」連千毅：這句是酸民說的　直播認「喝多了」前後說錯

快訊／台塑六輕「LPG管破裂」爆炸！黑煙沖天狂竄　民眾嚇傻：連玻璃都在震

拖板車碰撞機車！女騎士「頭部擠壓變形」倒臥右後輪　腦漿溢出慘死

股神傳LINE「靠胸的女人大腦很差」　E奶辣直播主怒喊告...結果出爐

正宮傳合照宣示主權　小三囂張回擊「裸體視訊」嗆：照片不能證明已婚！

遺體修復師載人妻　人夫狹路相逢「交流道釘孤枝」

台南下營香遶境衝突「續攤」　台南轎班追上國道砸車警辦4人

大甲媽7日深夜10點起駕！「15萬人湧入」擠爆街區　直擊畫面曝光

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體 比「YA」等於公開個資

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

朴敏英爆「成人愛情要拍的精采」　金材昱聽到慌了：怎麼說出來！

惡鄰嬤嫌吵「熱水淋蛋」燙到熟！鵝媽媽悲鳴繼續孵網怒爆：告她

蘇有朋飆RAP改編《青蘋果樂園》　邊唱邊跳乖乖虎回憶湧現啦！

台南下營香遶境衝突「續攤」　台南轎班追上國道砸車警辦4人

大甲媽7日深夜10點起駕！「15萬人湧入」擠爆街區　直擊畫面曝光

台南市議會展現團結力量　小小台灣燈會圓滿結束

顏純左挺農民送芭樂　從台南下營開始發送2500個

桃園彩芋季－古禮迎親　萬人見證校園情侶不同文化浪漫愛情

獨／94歲「輪椅伯」也來遊行　反一國兩制：我一生愛台灣

「分級醫療雙向轉診」讓民眾就近就醫　創造醫病健保三贏

新北八里真慶宮玄天上帝聖誕　侯友宜贈「北極至尊」匾額

快訊／賴清德參拜大甲媽　顏清標：有拜有保庇！祝他心想事成

獨／拒一國兩制險走火插曲　大叔爆氣問「習近平照」貼公車亭

國中被視「看不見未來」　邱柏瑞從軍專長橫跨資通電

正妹花400萬整形！當網紅分享心路歷程　父親一句「你的長相帶來不幸」改變一生

台南下營香遶境衝突「續攤」　台南轎班追上國道砸車警辦4人

卓偉深夜預告大事發生！　2照片秒刪…網驚：國民級女星離婚

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單全是血」秒昏迷…女同事開門嚇傻

亞桌賽／張本智和受傷拒棄賽　傷情恐影響世桌賽

快訊／情侶檔象山遭搶！劫匪抓手亮刀「不給錢，就被捅」　女嚇到爆哭

公視《與惡》大斷訊！　吳慷仁「這段」被虧：是沒優點？

買飲料還想多加「奶襲」！　金毛仔摸女店長胸辯：開玩笑

地方熱門新聞

大甲媽起駕　15萬人擠爆街區

拒一國兩制險爆插曲　大叔爆氣問..

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：..

賴清德參拜大甲媽　顏清標：祝心..

9旬輪椅伯　「愛台灣」也來遊行

台北鄭州路大火　黑濃煙三死兩傷

租休旅車出遊卻拋錨　姊妹遇死劫

台南中山路火警　警疏散救人無傷..

來台越南人　桃園飆唱國、台語歌

石虎太多才被撞死　韓茂賢回應了

台南市議會展現團結　小小台灣燈..

警掃蕩執法　打擊犯罪違法零容忍

花旗木盛開繁華似錦　華醫湖賞花..

桃園彩芋季－古禮迎親

更多熱門

相關新聞

顏純左挺農民送芭樂　從台南下營發送

近日媒體報導許多農民的芭樂盛產，彰化附近芭樂農叫苦連天，台南第一選區溪北的芭樂種植也相當多，前台南市副市長顏純左表示，特地到後壁區安溪寮採購2500個芭樂，4月7日晚上從下營出發送芭樂挺農民，讓鄉親品嚐在地芭樂的好滋味。

參拜白沙屯媽祖！蔡英文蒞臨拱天宮

柯粉喊「總統好」　柯P：不喜歡

媽祖還沒起駕…大甲爆發停車糾紛

國道北上順暢　國5高乘載提前結束

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

快訊／情侶檔象山遭搶　女嚇到爆哭

《與惡》槍響！賈靜雯和她互譙2分鐘

表裡不一？「心機有點重」星座女排行

隔壁廁所水屎「放射狀」狂炸！她崩潰

媳婦愛上婆婆！婆媳畸戀害老公戴綠帽

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文

她挨針3年想懷孕　老公才認結紮

市場浪貓遭毒死！5貓等牠餵奶　

史上最強剪接！鄭俊英有錄影「消失在節目」

少1分打10下！狠師拿掃帚暴打學生840棍

小鬼po「兄妹童年照」楊丞琳秒回

吳慷仁掀身世　《與惡》善惡大翻轉

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

休旅車撞凹瑪莎拉蒂車頭　女駕駛腿軟嚇暈

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

更多

最夯影音

更多

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體 比「YA」等於公開個資

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面