台灣之星區域限定資費又來了　4/8~4/10苗中彰雲嘉民眾可享188「佛心價」

▲針對農曆三月瘋媽祖，台灣之星針對限定地區推出188佛心價資費。（圖／台灣之星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

一年一度的農曆三月瘋媽祖活動要開始了，台灣之星為了與全台信眾作伙同慶、以實際行動力挺在地，即日起至4/30止，同步推出中部地區(苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣/市)實體門市限定的「佛心價」資費優惠，只要月租188元（4/10前申辦）、288元（4/30前申辦），就可享綁約期間超大上網流量及電話隨你講等優惠，期間申辦者再送限量媽祖發財金；另外，在活動期間，門市除免費提供茶水、充電等貼心服務外，凡至指定門市擲骰子、試手氣，就有機會獲得大甲鎮瀾宮過火加持的發財金。

台灣之星祭出中部區域的限定資費優惠，針對想要單辦門號的民眾推出：

三日限定（4/8~4/10）月租188元上網吃很飽資費方案：凡於台灣之星中部地區限定實體及網路門市，新申裝/攜碼申辦原月租288元4G資費方案，綁約12個月，可享月租費月月折100元優惠，相當於每月只要188元，即可擁有網速最高21Mbps 4G上網體驗，除每月提供的15GB免費上網傳輸量，綁約期間額外再贈送60GB、相當於每人在綁約期間內可擁有240GB免費上網傳輸量。

即日起至4/30申辦月租288元語音加量不加價：針對語音使用需求量較大的民眾，凡於台灣之星中部地區限定實體門市，申辦月租288元4G資費方案，新申裝/攜碼綁約12個月或續約24個月，網外/市話每月爆送200分鐘，相當於綁約期間爆送最高4,800分鐘，語音加量不加價，電話隨你講。老客戶上網流量加倍送，綁約期間額外再贈送120GB、每人綁約期間內可擁有480GB免費上網傳輸量。此外，凡申辦上述資費方案，當每月贈送的免費上網傳輸量用完，超量後將降速為1Mbps輕速吃到飽，讓信眾上網通話都滿足。

另外，針對想搭配手機的民眾，凡新申裝/攜碼/續約申辦月租488元4G資費方案，搭配人氣機款，包含：HTC Desire 12+(原價7,490元)、ASUS ZenFone Max(ZB555KL)(原價4,990元)等，通通只要0元就可輕鬆帶走。同時並針對不同使用需求情境，提供二種方案供用戶選擇：(1)重視上網需求的用戶，可選擇「月租488元上網吃到飽」方案，綁約24或30個月，即可擁有網速最高21Mbps 4G上網吃到飽，且網內互打免費、網外/市話只要2元/分。(2)語音需求高的用戶，則可選擇「月租488元電話隨你講」方案，綁約24或30個月，除網內互打免費、還享網外/市話每月爆送400分鐘，且每月贈送5GB免費上網傳輸量，當每月上網傳輸量用完後將降速為5Mbps輕速吃到飽，讓用戶不論是想盡情上網，還是想盡情打電話，通通都可輕鬆滿足無負擔。