火鍋控吃起來！300元打造專屬鍋物　生猛海鮮現撈現煮一鍋兩吃

▲「超越水產」超市火鍋，強打生猛海鮮平價供應，最大噱頭就是活龍蝦只要588元，即日起加價60元還能享附餐吃到飽。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

提著菜籃挑食材，想吃什麼拿什麼，量多量少自己決定！挑完後再到櫃台結帳，每項商品皆有價格條碼，也會完整列出明細，就像在超市購物一樣，但其實這是時下正夯的火鍋消費新型態。

▲▼逛超市挑食材，火鍋消費新型態正夯。（圖／記者吳杰澄攝）

吃火鍋前先逛超市，自己的菜盤肉盤自己配，吃多少買多少！「你進來服務員就給你一個籃子，然後請你自己挑，它的價格非常透明，它的重量都在上面很清楚。」消費資訊透明，讓上班族能輕鬆掌握預算；「每一盤算下來都是銅板價CP值很高！」食材價格平易近人，豬雞牛肉大多百元有找，更讓小資族直呼划算！如果預算稍高的話，還可以再來個活體海鮮。



▲超越水產超市火鍋強打「生猛海鮮、平價供應」。（圖／記者吳杰澄攝）

「看起來就很新鮮，活海鮮的價格都比外面市價便宜，龍蝦大概一半的價格，所以我覺得很划算！」活跳跳的波士頓龍蝦、現撈螃蟹、蛤蠣，新鮮看得見也吃得到！還有蒸籠讓你一鍋兩吃鎖住鮮味，吸引不少海鮮控上門；除此之外，自主性高也是超市火鍋的一大優勢！「在這邊的話，我就可以直接選我想吃的，像我想吃很多肉就都拿肉，就不用吃太多火鍋料。」沒有套餐的搭配限制，能避免不必要的浪費，對於挑食一族來說，絕對是個好選擇！

▲▼活體海鮮現撈現煮，一鍋兩吃鎖住鮮味。（圖／記者吳杰澄攝）

這是肉多多集團的新品牌「超越水產」，憑著家族兩代50年經營海產的背景，以及本身食材供應鏈的優勢，壓低售價回饋消費者，讓你不用荷包大失血也能滿足口腹之欲，精打細算的吃貨，只要揪好友同行，就能以300元低消打造專屬鍋物！



▲火鍋控吃起來！最低300元就能打造專屬鍋物。（圖／記者吳杰澄攝）

記者實際挑戰，滿滿一桌有菜、有肉、有海鮮，還有現撈蛤蠣等等，再加上兩人份的開鍋費，算一算總共636元，等於一個人300元左右就能享受海陸饗宴。肉多多集團品牌行銷公關經理徐家瑜表示，「因為現在的消費者他在選擇餐廳，除了食物的美味之外，CP值是很重要的考量，我們也聽到消費者的聲音了，所以我們希望說讓一般的顧客，能夠吃飽吃好也吃巧！」

▲▼活龍蝦只要588元！加價60元再享附餐吃到飽。（圖／記者吳杰澄攝）

「超越水產」強調產地直送、平價供應，而且免收服務費，最大噱頭就是市價1200元的活龍蝦，在這裡只要588元！另外四月開始，加價60元還能享有肉燥飯、即食麵、飲料和冰淇淋吃到飽，不論你是海鮮控還是火鍋狂，都必須朝聖！