大甲媽7日深夜10點起駕！「15萬人湧入」擠爆街區　直擊畫面曝光

▲大甲媽7日起駕，現場湧入15萬人恭送擠爆街區。（圖／記者葉南州攝）



記者李忠憲、陳玉／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖7日晚間10點0分起駕，9天8夜共長達300多公里遶境，信眾擠滿鎮瀾宮內外，超過15萬人到場參拜；因2020年適逢總統大選年，「扶轎位置」一直是大家關心的議題，但今年有意角逐總統大位的政治人物通通沒有參與扶轎，扶轎位置由內到外分別是鎮瀾宮董事長顏清標、立法院長蘇嘉全及台中市長盧秀燕，在信眾簇擁下起駕，場面熱鬧。

被選為全世界三大宗教活動之一的大甲鎮瀾宮媽祖遶境，7日晚間10點0分準時起駕，每年都吸引超過30萬名信徒參與，而能夠站在媽祖神轎前扶轎，被視為能夠得到媽祖加持保佑，因此每年都能吸引有意角逐大位者前往參拜或是扶轎。

▲▼大甲媽繞境起駕，由立法院長蘇嘉全、盧秀燕、顏清標扶轎。（圖／攝影中心攝）

明年正好為總統大選年，在起駕前就有媒體關注「扶轎政治學」，鎮瀾宮董事長顏清標受訪時也被問到「當天如何安排？」，顏清標笑著說，「有拜有保佑，媽祖不談政治，誰來都歡迎。」

7日起駕，包括爭取連任的總統蔡英文，與其競爭對手前行政院長賴清德，及黨內初選「喬不攏」的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平及國民黨主席吳敦義，及未表態參選的台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜等政治大咖都出席參拜；但在廟方安排下，彼此「王不見王」。

▲大甲媽7日起駕現場「15萬人湧入」擠爆街區。



像是賴清德在參拜完接受媒體訪問，被問到「柯文哲就在外面而已，要不要等他？如果見到面會打招呼嗎？」，賴笑說，「如果有碰到面當然會打招呼！加上我們都是醫界的人，我又曾是地方首長」，但2人最終還是擦身而過。

晚間10點0分起駕，有意角逐大位的政治人物通通沒有扶轎，從內到外分別由鎮瀾宮董事長顏清標、立法院長蘇嘉全及台中市長盧秀燕扶轎，現場超過15萬人到場參與，場面熱鬧，9天8夜行程共長達300多公里遶境，預估會超過上百萬人參與。