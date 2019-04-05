朱立倫要求公開「朱吳」會談　吳敦義秒拒絕：沒有這種事！

記者羅婉庭／台北報導

朱立倫呼籲吳朱會應全程公開，5日上午已由國民黨中央表達拒絕。對此，黨主席吳敦義下午受訪近一步說明，雙方先到黨部交換意見，再由兩位會談當事人開記者會公開，沒有任何意外，並強調沒有說兩方會談全部公開的，沒有這種事！

▲吳敦義、馬英九4日出席「蔣公，我們懷念您！」紀念大會。（圖／記者黃克翔攝，下同）

吳敦義與前總統馬英九出席「蔣公，我們懷念您」紀念大會，吳敦義會前受訪表示，「朱吳」、「王吳」會談原則上完全沒有秘密，但是討論的過程中，難免會討論到黨內候選人的優點或可能「需要照顧」的地方，這都不能公開的，沒有說兩方會談全部公開的，沒有這種事！

吳敦義強調，他與前台北縣長周錫瑋也一樣、高雄市長韓國瑜的會談，也是這樣的安排，沒有任何例外！媒體繼續追問下去，他則不斷說，「沒有任何例外！沒有任何例外！」，隨後快步離去。

針對4日前新北市長朱立倫辦公室表示，希望公開4月7日會面過程，國民黨上午發出聲明，本次會談安排，主要為吳敦義對黨內有意參選同志的特別邀約會面，會談中將針對初選相關作業事項進行意見交換，並了解彼此的想法。副主席曾永權及副主席郝龍斌也將陪同與會，會後由文傳會舉行記者會統一轉述會談內容。

另外，吳敦義在蔣公紀念活動上致詞一結束，台下退休軍官團體高喊「給我韓國瑜！」、「讓韓國瑜選總統！」，一度打斷前黨主席洪秀柱的發言，馬上被主持人制止。