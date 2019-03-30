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台與美日關係最好時刻　蘇嘉全感謝FAPA貢獻：台灣沒有分裂本錢

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▲▼立法院長蘇嘉全30日出席「臺灣關係法」40週年暨「臺灣旅行法」週年紀念餐會致詞。（圖／行政院提供）

▲立法院長蘇嘉全30日出席「臺灣關係法」40週年暨「臺灣旅行法」週年紀念餐會致詞。（圖／行政院提供）

記者羅婉庭／台北報導

立法院長蘇嘉全30日出席「臺灣關係法」40週年暨「臺灣旅行法」週年紀念餐會致詞表示，台灣人公共事務會(FAPA)長期為了台灣主權與民主，在國外努力打拼；更提到台灣沒有分裂本錢，團結才能克服挑戰，感謝FAPA在海外的貢獻。

蘇嘉全指出，自己第一次去美國，就是有賴時任FAPA會長的陳唐山安排，以國大代表並兼任民進黨屏東縣黨部主委的身分，與民進黨各縣市黨部主委前往美西共同討論台灣的未來，以及要求政府開放黨禁、解嚴等議題。

蘇嘉全回憶，當時很多受到國民黨政府壓力的政治犯，都是藉由FAPA來遊說美國政府及國會議員提供協助，因此當時FAPA在所有為台灣爭取民主自由的人民心中，是最關鍵的海外支持力量。

蘇嘉全表示，即便歷經解除戒嚴，國會全面改選和總統直選，但國家正常化的工作還需要繼續努力，民主自由也需要更多保障，因此在前院長姚嘉文的號召下，台灣國家聯盟正式成立，並且在吳樹民總召集人的帶領下，繼續在社會上提倡民主與主權觀念，時刻提醒台灣人民，要愛惜這塊土地，並且與海外FAPA密切合作，攜手達成我們共同的願望和目標。

談到台灣的民主，蘇嘉全也表示，他擔任立法院長至今已近3年，這3年來不僅設有國會友台組織的國家，增加到67個，更有106個國家的國會議員訪問過立法院。他指出每一位到訪的外國議員，都稱讚台灣是個人民善良的偉大國家，更表示台灣的進步遠超過他們想像。

蘇嘉全表示，他向每個來到台灣的外國議員耐心解釋，台灣因為遭受對岸的打壓，無法為國際社會貢獻我們的力量，而來訪的外國議員，也承諾他們願意於回國後為台灣發聲。因此大家可以看到，近幾年來，美國、澳洲、加拿大及歐盟等許多與台灣理念相近國家的國會議員，都願意公開為台灣發聲。

蘇嘉全提到，現今國際情勢在總統蔡英文及外交部的努力下，美國、日本及歐洲等與台灣是有史以來關係最好的時候，因此台灣人民必須團結。他引述「滴水穿石」的典故，強調水滴能夠穿透堅硬的石頭，不是因為它有強大的力量，而是因為它持之以恆，所以大家不但要團結在一起，更要意志堅定。

此場餐會由總統蔡英文、外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲、客委會主委李永德、僑委會副委員長呂元榮、前外交部長陳唐山、前考試院長姚嘉文、臺灣人公共事務會(FAPA)會長郭正光及台灣國家聯盟總召集人吳樹民等多位貴賓共同出席。

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關鍵字：蘇嘉全,臺灣關係法,FAPA

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