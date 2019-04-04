吳敦義要來「勸退」？ 朱立倫籲公開會面：他不需特別溝通





▲朱立倫4日受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨內部拱韓國瑜聲浪升溫，組發會主委李哲華呼籲藍營15位黨籍縣市長，都應明確表態立場。此舉被稱為「小雞選母雞」，前新北市長朱立倫4日表示，自己的立場很清楚，「徵召韓國瑜我全力支持，辦初選我全力以赴」，他也強調，對於黨主席吳敦義7日的安排會面，其實跟他沒有特別需要溝通的地方。

朱立倫強調，他的立場一直都很清楚，就是18個字，「兩個全力，徵召韓全力支持，辦初選全力以赴。」，至於4/7跟吳主席，跟他沒有特別需要溝通，如果真的要見面，就公開展現國民黨團結，讓大家知道唯有團結才會勝選，他會再次公開的表達18字的立場，也會就其他具體政見作為黨的共同政策。

民進黨在黨內初選中，並不希望黨員選邊站，國民黨卻是反過來，是否擔心黨內分裂。對此，朱立倫回應，這是李哲華的建議，並重申他的立場很清楚，就是18字、2個全力，所以跟吳主席沒有什麼溝通的問題，要見面就公開，讓全民都看到黨的團結。

黨內傳出吳敦義所班排的「吳朱會」、「吳王會」其實是要勸退朱王。朱立倫是否是因此才希望會面過程全公開，他僅笑著回應，「剛剛已經講了」。

朱立倫4日晚間到碧潭風景區觀看水舞秀，他受訪時表示，水舞秀是2016年他當市長時，當時把碧潭光雕完成，希望有個水舞，當時有100多萬人參與，去年有超過210萬人參與，今年又更多人，很多人到對面和美山步道賞螢火蟲，今天雖然下雨，但人潮還是很多，這是全家人出遊的好地方。

朱立倫指出，這幾年碧潭的風貌不斷演變，一方面延續著碧潭原有風貌，同時持續添入新的觀光元素，包括碧潭吊橋光雕、水舞秀展演等。碧潭景區廣場對面和美山賞螢步道，亦是朱立倫在新北市長任內推動參與式預算時補助的，螢火蟲季4月10日即將開始，很適合大朋友小朋友闔家來碧潭：搭捷運、看水舞、走吊橋、賞螢火蟲！

朱立倫亦重申婦幼議題之重要性，台灣現在雙薪家庭比例越來越高，透過公共托育中心的設置，一方面，提供平價的托育服務，可減輕父母養育子女的負擔；另一方面，開放社區親子活動空間及規劃親子服務活動，提供社區居民以及相關幼保從業人員，帶著幼兒共同參與使用。朱立倫在新北市長任內新設了60所公共托育中心，一都抵六都。

他說，桃園縣長任內新設學校45座，在新北也推出23座特色公園，如中和員山公園跟大台北都會公園結合地形地貌的溜滑梯，都是為了打造更多讓小朋友開心活動的空間，他希望以後大家一起努力，讓全台灣都能成為孩子的快樂天堂。

▲朱立倫4日晚間到碧潭風景區觀看水舞秀。（圖／記者羅婉庭攝）