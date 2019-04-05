韓國瑜讓費鴻泰、王鴻薇「網內互打」　羅智強幫解：三個人都沒說謊





▲費鴻泰、王鴻薇。（合成圖／記者黃克翔、季相儒攝）



記者羅婉庭／台北報導

國民黨立委初選，費鴻泰與王鴻薇競爭台北市立委提名，陷入黨內互打。對此，總統府前副秘書長羅智強5日在臉書發文表示，他想當個公道伯，這中間大家確實存在著誤會，「三個人都沒有說謊」，好好澄清，回君子之爭。

羅智強表示，為了保持中立，不傷和諧，韓國瑜確實説過，這次國民黨立委初選，他不會幫任何候選人錄音拜票，而事實上，他也確實沒有幫包括王鴻薇議員在內的任何候選人為「這次選舉」錄音拜票，韓國瑜沒有説謊。

羅智強說，而王鴻薇這方，是徵得韓國瑜的同意，用「上一次選舉」的錄音，剪接後，進行電話錄音拜票，既經當事人同意，王鴻薇也沒有盜用的問題。

至於費鴻泰，羅智強表示，費的認知「韓國瑜在這次選舉不錄拜票錄音」，也是事實，在有選區民眾告訴他，王鴻薇有用韓國瑜的錄音拜票後，費鴻泰也有查證，去電韓國瑜方面，確認，韓國瑜確實在「這次選舉」沒有錄拜票錄音。所以，費鴻泰也沒有説謊。

他總結，三個人都沒有説謊，三個人説的都是事實，只是認知錯誤，加上選舉競爭激烈，以致產生了這樣的遺憾與誤會。

羅智強認為，誤會冰釋就好了，費鴻泰、王鴻薇都是國民黨的戰將、強將，我實不忍任何人，因為誤會受傷，我呼籲，大家放下嫌隙，繼續進行一場君子之爭。至於其他趁火打劫，挑撥離間的人，可以休矣，親打得再痛，也只是仇快而已。

他最後也強調，因為最重要的是，國民黨要團結集力，讓濫權無能、只會關説司法、罵人民禽獸的民進黨受到教訓下台，這才是最重要的事。





▲國民黨立委費鴻泰等人日前召開「黨內選舉不該造假 愛護韓國瑜 別縣他不義」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲羅智強臉書呼籲立委選舉黨內要團結。（圖／翻攝自臉書）