宣布不參選2020？　韓國瑜：四年時間讓大家看見我履行諾言決心

▲韓國瑜參加內門宋江陣 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜30晚間在臉書發文表示，「人所能負的責任，我必能負；人所不能負的責任，我亦能負」。只要為了高雄好，所有難關他會一肩挑起，就算踉踉蹌蹌、步履維艱，也會一步一腳印的走下去，「就這四年的時間，我會讓大家看見他履行諾言的決心與毅力」。前立法院長王金平在底下留言，「韓市長，永遠挺你，大力支持！」。

對於參選總統之事，韓國瑜天天被追問，也是2020總統大選局勢的最大變數。今再度被問及，他卻用唱的回答「堅持不考慮2020」。韓國瑜本來要和閩南話語歌手翁立友在一項慈善演唱會上合唱「堅持」，但他要趕到內門參加一年一度的宋江陣活動，沒有合唱，他即用歌名「堅持」和對總統選舉的態度「唱」在一起。

國民黨主席吳敦義提出「特邀」高韓國瑜領表參加初選，吳丶韓未會面詳談。韓國瑜30日證實將和吳敦義會面，可能是他北上見吳，如果吳要到南部看老朋友時順便看看他，他都歡迎。

國民黨立委賴士葆、費鴻泰、許毓仁、曾銘宗29日拜訪韓國瑜，吳敦義表示是關心自由經濟貿易區之事，韓國瑜也向他們說明高雄的計畫。但據知情人士指出，他們是要替吳敦義協調會面時間，也約在4/10前將舉行「吳韓會」。

韓國瑜臉書全文：

【人所能負的責任，我必能負；人所不能負的責任，我亦能負。】

如果我沒在政治人生中摔過跤，或許我會迷戀眼前這些包裹著蜜糖的毒藥—名利、掌聲、網路聲量、韓流現象；但這一切對於沉寂了17年的我來說，卻是如鏡花水月、如夢幻泡影。

我知道這些東西一段時間後都會消退，我也非常明白，自己這次可以當上高雄市長，是幾十萬高雄人願意給我一次機會，因為大家想要過好日子、渴望看見改變，所以才把寶貴的一票投給我韓國瑜。從以前到現在，每雙我實實在在握過的手、那些我真真切切看到的熾熱眼神，我又怎麼能忘、怎麼敢忘？我從以前就常說，我韓國瑜什麼都不怕，就是怕丟臉！

我永遠把人民擺在第一，一直重申要全力為高雄拚經濟、給高雄市民過好日子，如果政治人物都只想到自己的錦衣玉食，連最基本的都給不了百姓們，又怎麼能不丟臉、能不慚愧？

看人挑擔不吃力，事不經歷不知難。所有的一切，我皆問心無愧，又何怕之有？只要為了高雄好，所有難關我會一肩挑起，就算踉踉蹌蹌、步履維艱，也會一步一腳印的走下去，就這四年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力，讓大家看見高雄的成長與改變。



人所能負的責任，我必能負；人所不能負的責任，我亦一肩擔起、起走無悔。

▲高雄市長韓國瑜30晚間臉書發文 。（圖／翻攝自臉書）

▲高雄市長韓國瑜臉書，王金平留言支持 。（圖／翻攝自臉書）



▲遠見雜誌20分鐘完整版專訪影片。（轉貼自韓國瑜臉書）