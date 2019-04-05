國民黨初選難解　周錫瑋：最有資格講團結的應該是我

▲前台北縣長周錫瑋出席大甲媽北巡駐駕系列活動會場 。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

表態參選國民黨2020總統初選的前台北縣長周錫瑋5日出席大甲媽北巡駐駕系列活動會場擔任主祭官，談及黨內初選時他表示「最有資格講怎麼團結的應該是我周錫瑋」，主因十年前有意角逐新北市長寶座的他，被前國安會秘書長金溥聰丟了一份民調指說前新北市長朱立倫民調最高，因此當初沒有經過任何初選就直接徵召朱立倫參選。

周錫瑋5日午間赴台北南港大甲媽北巡駐駕系列活動會場擔任主祭官，以古禮向大甲媽祈求台灣國泰民安、風調雨順，並現場發送壓轎金予信眾。周錫瑋致詞時表示，媽祖來自大陸，所有兩岸同胞人民都信奉媽祖，因此祈求媽祖應驗大家的請求，希望在2020選出一位真正由媽祖所應允的總統人選，帶來能夠為兩岸帶來真正的和平共榮。

▲前台北縣長周錫瑋出席大甲媽北巡駐駕系列活動會場。（圖／記者林銘翰攝）



周錫瑋受訪時表示，現在是黨內團結最好的時機點，大家應該坐下來談，他也早在一個月前就曾講過，國民黨所有有意參選總統的人都應該開誠佈公、大家坐下來一起喝個團結茶，因此很高興看到現在黨主席吳敦義邀請所有要參選的人坐下來談一談，希望藉由這樣的機會讓大家能夠真正的團結。

周錫瑋也強調，若要說到黨內初選，「最有資格講怎麼團結的是我周錫瑋」。他表示，十年前要卸下台北縣長位置的他也有意要繼續參選新北市長，只不過當時金溥聰直接丟了一份民調給他說，朱立倫的民調比他高，當下他也決定退出，因此國民黨在沒有經過任何初選就直接徵召朱立倫參選新北市長。

周錫瑋也強調，當初國民黨團結支持民調最高的朱立倫參選2010年的新北市長及2016年的總統，相信今天也應該用這樣的方式來做會比較公平，也比較能符合民意。

▼前台北縣長周錫瑋出席大甲媽北巡駐駕系列活動會場。（圖／記者林銘翰攝）

