就任Day 100　侯友宜：趴著接地氣！明天的新北絕對比今天更好





▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新科市長上任一百天，新北市長侯友宜3日表示，明天的新北市絕對要比今天更好，他經常跟同仁說不要忘了初衷，他們是要跟民眾站在一起，「趴著接地氣」，默默的、認真的努力做事，把實際的成績做出來的時候，民眾自然有感。

侯友宜表示，這一百天同仁非常辛苦，全力的衝刺，每一個地區的環境跟特性不一樣，除了滿意度以外，到底哪些施政作為民眾可以接受、瞭不瞭解，甚至有一些不滿意的問題在哪裡，他們要隨著民意而做步伐的調整，希望所有的首長們站在第一線，傾聽市民聲音，替他們解決問題。

他強調，知道大家很辛苦，也做了很多，但他總覺得還是不夠，還有很多要努力往上提升的能量，他也希望團隊要一致性、不分彼此，因為一個工作不可能單一個局處可以完成，所以要凝聚所有的力量，從上到第一線的工作夥伴，更要並肩齊心作戰。

侯友宜表示，希望一百天以後，再下來的一百天、半年，好好的評估在這半年裡面到底衝出來的實際效果，有沒有比前100天做得更好，這個比較重要，所以他們的步伐，「只有今天的新北市，打敗昨天的新北市，明天的新北市絕對要比今天更好」，讓我們的新北市不但是一個國際大都市，也讓我們市民的期待能夠讓他們滿意，我們要加油。

侯友宜說，當然在整個團隊的磨合上還有很多要努力的空間，畢竟每一個人不一樣，而且團隊的文化在改造的過程當中一定某部分還有衝突，這些衝突要隨著大家的了解把步伐調整一致，所以團隊的一致性，希望能夠更凝聚力量，更往上提升我們的戰鬥力。