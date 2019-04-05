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韓國瑜把「吳韓會」延到這個時間點…　邱毅：精過孫猴子！

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▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選紛爭至今尚未落幕，陷入了要不要徵召高雄市長韓國瑜的困境之中。針對韓國瑜將與國民黨主席吳敦義的會面時間延期，前立委邱毅5日在臉書上表示，國民黨「一個比一個精，個個精過孫猴子」，韓國瑜把吳韓會延到訪美回來，屆時民進黨總統候選人已經定案，將讓韓國瑜更好下定決心。

「國民黨裡真是一個比一個精，個個精過孫猴子！」邱毅表示，「吳敦義放空自己以後，一心一意推出最強人選應戰，所以他約了韓國瑜見面，想確定韓國瑜『選不選』。韓國瑜把原定的『吳韓會』延後，延到他訪美回來後，那時已是4月18日後，民進黨候選人是總統蔡英文或前行政院長賴清德已定案，對手人選確定了，韓國瑜好下定決心。」

▲▼蔡英文、賴清德、韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

▲蔡英文、賴清德、韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

邱毅認為，韓國瑜是經過仔細盤算的，若現在就和吳敦義表態「願意選」，吳敦義據此勸退前新北市長朱立倫、前立法院長王金平2人，朱立倫、吳敦義「不管講的場面話多漂亮，心裡一定怨韓國瑜，到時扯起後腿來，對韓國瑜選情的『破壞力』十足」。

邱毅說，韓國瑜如果表態「不願選」，吳敦義只好依原訂遊戲規則辦初選，朱立倫、王金平自然高興，但最後不論誰出缐，恐怕都不是賴清德或台北市長柯文哲的對手，國民黨扳回執政權的美夢又碎了，這一來拒絕參選的韓國瑜豈不又成了「罪人」？

「思前想後，韓國瑜真不能現在表態，那只有延後『吳韓會』了！而且勢必要延到訪美回台後」邱毅稱，因為這樣能衍生出另一效益，即訪美的壓力減低，也避掉被拿來跟蔡英文或鄭文燦比風光的麻煩。

他說，一定有人指韓國瑜訪美國是去「面試」，在中美博弈敏感之際，跟美國走的太近太熱絡，可能引發大陸不快，影響日後訂單或備忘錄的兑現率。反之，若跟美國保持距離，又被批評國際視野能力不如蔡英文，總之是麻煩多多。「綜合以上，韓國瑜現在真不能明確表態『選不選』，所以左思右想，只好用個理由把『吳韓會』給延後了！」

ET快訊
4歲弟噎到掙扎「手指猛摳」師滑手機0反應　他最後慘死全班面前

關鍵字：邱毅,韓國瑜,王金平,朱立倫,吳敦義,國民黨,2020總統大選

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