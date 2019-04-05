周錫瑋：當年徵召民調最高朱立倫　今天就應該支持韓國瑜

▲前台北縣長周錫瑋出席大甲媽北巡駐駕系列活動會場 。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

表態參選國民黨2020總統初選的前台北縣長周錫瑋5日出席大甲媽北巡駐駕系列活動會場擔任主祭官，周錫瑋受訪時表示，國民黨過去分別在2010年與2016年徵召民調最高的前新北市長朱立倫參選新北市長與總統，今天民調最高的誰大家都知道，大家也應該團結支持民調最高的高雄市長韓國瑜才對。

周錫瑋表示，十年前他與朱立倫都有意參選新北市長，但當年的國民黨秘書長金溥聰丟了一份民調直指朱立倫民調較高，因此當年國民黨沒有經過任何初選流程就直接徵召朱立倫。同樣的，在2016年國民黨也一樣徵召了朱立倫參選總統，因此他認為民調最高的就應該被徵召，而現在民調最高的是誰大家都知道，「所以大家應該團結支持民調最高的韓國瑜」。

▲前台北縣長周錫瑋出席大甲媽北巡駐駕系列活動會場 。（圖／記者林銘翰攝）



周錫瑋說，現在正是國民黨團結最好的時機點，他認為最好的方式就是黨主席吳敦義在與所有要參選總統的人談過之後，再把大家集合起來再談一次，在那個機會大家就可以互相公開表明自己的態度意見，這才有助於團結。

周錫瑋也指出，其實吳敦義已經跟很多要參選的人談過，大家也都公開或私下表達很多意見，這些意見大都是一致的，就是「要團結才能勝選」，團結支持民調高的也是大家共同的說法與想法，他相信這是民意的要求，也是黨員的要求，「這點應該不會變化」。

最後他也強調，當初國民黨是團結支持民調最高的朱立倫參選新北市長與總統，所以今天也應該用這樣的方式來做會比較公平，同時也比較符合民意。

▼前台北縣長周錫瑋出席大甲媽北巡駐駕系列活動會場。（圖／記者林銘翰攝）

