幫高雄拚經濟換大位？　王金平：「時機一到」我會去拜託韓國瑜

▲高雄工商座談會，王金平、韓國瑜共同出席。（圖／王辦提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

對於黨內力拱高雄市長韓國瑜參選2020，黨主席吳敦義也啟動了協調機制，分別安排會談。對此，有意參選總統的前立法院長王金平3日出席「工商座談會」受訪表示，時機一到，要拜託大家都支持，何況是韓國瑜，所以「時機一到一定要拜託他」。

對於王金平幫助韓國瑜拚經濟，是否會希望韓國瑜回饋，幫他「爭大位」，王金平回應，「沒有，我們這個沒有談起選舉的事情」；但他說，時機一到，要拜託大家都支持，何況是韓國瑜，所以「時機一到一定要拜託他」，並強調「時機還沒有到」，時機一到就會向他提，韓國瑜也祝他心想事成。

吳敦義也安排在4月8號與王金平會面，他說，吳主席是邀請我去喝喝茶聊聊天。對於是否希望吳敦義態度明確、不要一拖再拖，王金平則說，自然就是美，他天天都在這個為自己的選舉努力，他毫不鬆懈，至於要怎麼樣處理事情，要看各種場合、各種這個機會。

王金平表示，他本身是工業總會的最高顧問，當韓國瑜當選市長後，是要拚經濟，列經濟視為市政最重要的項目，所以韓國瑜已經在庶民經濟方面有相當的發揮，也有起相當的作用，也有相當的成果，「我們很敬佩他，但是既然我們幫助他當選市長，他的一個施政理念當然我們要繼續支持他」。

他強調，韓國瑜拼經濟絕對非常有幹勁，而且非常有實質的進展，將來一定有很好的成果，把高雄能夠帶來新的蓬勃，成為國際化的都市這樣未來。所以也非常感謝韓市長這麼用心、這麼拼勁地來守衛努力與經濟的發展。

關於韓國瑜去大陸拚經濟回國卻被扣紅帽子，王金平表示，大陸行成果當然是非常的好，把高雄推薦給大陸各地、各界的人士，讓大家更認識高雄更能夠跟高雄人連結再一起，那他們所下的訂單當然應該都會一一的實現。他不是去搞政治的，他當然也是絕對愛台灣，也是要顧到台灣的主權。