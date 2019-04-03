　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幫高雄拚經濟換大位？　王金平：「時機一到」我會去拜託韓國瑜

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高雄工商座談會，王金平、韓國瑜共同出席。（圖／王辦提供）

▲高雄工商座談會，王金平、韓國瑜共同出席。（圖／王辦提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

對於黨內力拱高雄市長韓國瑜參選2020，黨主席吳敦義也啟動了協調機制，分別安排會談。對此，有意參選總統的前立法院長王金平3日出席「工商座談會」受訪表示，時機一到，要拜託大家都支持，何況是韓國瑜，所以「時機一到一定要拜託他」。

對於王金平幫助韓國瑜拚經濟，是否會希望韓國瑜回饋，幫他「爭大位」，王金平回應，「沒有，我們這個沒有談起選舉的事情」；但他說，時機一到，要拜託大家都支持，何況是韓國瑜，所以「時機一到一定要拜託他」，並強調「時機還沒有到」，時機一到就會向他提，韓國瑜也祝他心想事成。

吳敦義也安排在4月8號與王金平會面，他說，吳主席是邀請我去喝喝茶聊聊天。對於是否希望吳敦義態度明確、不要一拖再拖，王金平則說，自然就是美，他天天都在這個為自己的選舉努力，他毫不鬆懈，至於要怎麼樣處理事情，要看各種場合、各種這個機會。

王金平表示，他本身是工業總會的最高顧問，當韓國瑜當選市長後，是要拚經濟，列經濟視為市政最重要的項目，所以韓國瑜已經在庶民經濟方面有相當的發揮，也有起相當的作用，也有相當的成果，「我們很敬佩他，但是既然我們幫助他當選市長，他的一個施政理念當然我們要繼續支持他」。

他強調，韓國瑜拼經濟絕對非常有幹勁，而且非常有實質的進展，將來一定有很好的成果，把高雄能夠帶來新的蓬勃，成為國際化的都市這樣未來。所以也非常感謝韓市長這麼用心、這麼拼勁地來守衛努力與經濟的發展。

關於韓國瑜去大陸拚經濟回國卻被扣紅帽子，王金平表示，大陸行成果當然是非常的好，把高雄推薦給大陸各地、各界的人士，讓大家更認識高雄更能夠跟高雄人連結再一起，那他們所下的訂單當然應該都會一一的實現。他不是去搞政治的，他當然也是絕對愛台灣，也是要顧到台灣的主權。

▲▼高雄工商座談會，王金平、韓國瑜共同出席。（圖／王辦提供）

▲▼高雄工商座談會，王金平、韓國瑜共同出席。（圖／王辦提供）

▲▼高雄工商座談會，王金平、韓國瑜共同出席。（圖／王辦提供）

ET快訊
虎媽道歉了！千字還原「甩耳光私刑」真相：只想保護孩子
遊艇大亨當李宗瑞2.0！隨機撿屍迷姦　帶回東區豪宅拍性愛片
保全ATM補鈔暗槓1300萬　晉身VIP環北台7天爽花500

關鍵字：朱立倫,吳敦義,馬英九,王金平,韓國瑜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營協調機制啟動　王金平：吳敦義邀我8日黨中央喝茶

超越韓國瑜、柯文哲　他的網路聲量狂增32%躍升本週榜首！

影／不選2020？　韓國瑜：4年讓大家看見我履行對高雄諾言

台與美日關係最好時刻　蘇嘉全感謝FAPA貢獻：台灣沒有分裂本錢

韓國瑜訪陸賣水果遭批賣台　馬英九：哪這麼容易把台灣賣掉？

藍營徵召韓國瑜　吳敦義將會面朱立倫、王金平：先交換意見

互槓！王金平嗆「證明徵召的人必當選」　吳敦義：看民調就知道

陳建仁宣布不競選連任　侯友宜：明智決定！識時務者為俊傑

四度參選總統？ 宋楚瑜：親民黨有「入場券」但還要再考量

徵召韓國瑜？　國民黨：請縣市長、立委明確表態

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收：我不戴紅帽子

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

王心凌甩變臉「網路新聞無奇不有」　潘瑋柏也是苦主：給我們好看照 片吧！

IU罵髒話！4個沒看過的李知恩　打網球「11年來第一次覺得做不到」

徵召韓國瑜？　國民黨：請縣市長、立委明確表態

男嬰疑遭保母重壓悶死　柯文哲籲：等罪證確鑿才定罪

陳水扁5月9日演講　羅智強：哪是反擊藍營？蔡英文接招吧！

詹婷怡請辭NCC主委風波　柯文哲：網路假新聞該管要管

就任Day 100　侯友宜：趴著接地氣！明天的新北絕對比今天更好

幫高雄拚經濟換大位？　王金平：「時機一到」我會去拜託韓國瑜

柯文哲開砲：左打韓國瑜政治採購　右罵農委會辯護有夠差

「時機」到了就會找韓國瑜　王金平：他祝我心想事成

費鴻泰控變造韓國瑜錄音來拉票　王鴻薇反擊：被資深立委痛打

藍營狂轟詹婷怡被請辭　政院：沒有這樣的事！她感謝蘇貞昌

「台灣工藝之父」壁畫被肢解裂成10塊　修復鑑價竟市值2000萬！

徵召韓國瑜？　國民黨：請縣市長、立委明確表態

星．上妝／37歲像極20歲！張韶涵逆天美貌從「腸道」著手

福特推出「超乾淨」數位儀表板　首波率先導入全新Explorer

新北市門牌之亂：請用同理心設計

男嬰疑遭保母重壓悶死　柯文哲籲：等罪證確鑿才定罪

八里渡船頭深夜鬥毆濺血　疑談判3少年遭追砍、噴辣椒水

3年前同錄節目！SJ強仁：和鄭俊英的確有群聊　成員有2AM珍雲、韓模李哲宇

環狀線第一期完工97.46％　看屋人潮上升2成！

陳水扁5月9日演講　羅智強：哪是反擊藍營？蔡英文接招吧！

政治熱門新聞

美女議員李倩萍　驚爆離婚

陸訂42貨櫃芭樂　韓國瑜：及時..

共機越線　館長嗆國民黨不要尊嚴

快訊／深陷關說風暴！邱太三請辭

「吳韓會」敲定！韓5日北上見吳

韓國瑜是國民黨趙雲？羅智強：關..

韓國瑜王金平見面了兩人低調見面

扁反擊藍營提告　5月9日基金會..

待轉區變漢字　工務局急修正

韓冰深夜PO文　不捨全為「她」

日媒揭24年前台海危機有一通機..

黃光芹怒嗆　「栽贓別人是綠蛆..

陳明通跳級戰韓國瑜失利　王金平..

韓國瑜有感：勿忘世上苦人多！

更多熱門

相關新聞

就任Day 100　侯友宜：趴著接地氣！

新科市長上任一百天，新北市長侯友宜3日表示，明天的新北市絕對要比今天更好，他經常跟同仁說不要忘了初衷，他們是要跟民眾站在一起，「趴著接地氣」，默默的、認真的努力做事，把實際的成績做出來的時候，民眾自然有感。

韓國瑜大賣水果訂單　柯文哲：政治採購

NCC傷害已成　主委辭晚了

王金平：時機到了就會找韓國瑜

費鴻泰控變造韓國瑜錄音來拉票　王鴻薇反擊：被痛打

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正宮抓姦

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

快訊／09：52台東規模5.6地震！最大震度4級

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！轉頭網淪陷

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

美女議員李倩萍　驚爆離婚

勝利台灣林太其實是「于太」真實身分起底

保母19分壓死嬰　母淚還原時間軸

全場高呼「林志傑」野獸也淚崩了

小7「8種復仇者聯盟」集點商品一次看

「捷運女地主」轉帳597次被詐2.3億：被騙了

她大坨蓄髮一剪變「全麥吐司切片」

總統府攝影比賽超狂！憲兵「P圖連發」讓網吐血

更多

最夯影音

更多

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面