清明4天連假　麗寶樂園摩天輪兒童「坐免驚」

▲花博智農館關閉開始倒數，民眾把握參觀時間。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

明天（4日）是兒童節，也是四天清明連假的開始，台中市政府以「童心守護 童在一起」為主軸，規劃多種藝文休閒活動，科博館、遊樂區和麗寶樂園也推出免費入園好康，此外，市府也安排4至5日在豐原等5區規劃掃墓接駁專車，市民不妨善加利用。

市府教育局推出今年的兒童節系列活動，藝文展演方面，以「奇幻童話大冒險」為主題，邀請多個台中在地團隊，在山、海、屯、城各區帶來27場精采演出和活動。

▲花博在連假期間，為兒童推出多項活動。（圖／台中市政府提供）

兒童節當天推出12歲以下兒童入場免費優惠，至4月30日為止，台中國家歌劇院都有兒童導覽活動，只要持歌劇院台中市民卡、身分證戶籍地址設於台中或台中市學校團體預約即可免費參加導覽，希望藉此讓孩子學習基本劇場禮儀，讓文化素養從小扎根。

兒童節當天，除全球12歲以下兒童免費參觀花博之外，科博館、921地震教育園區也是免費，麗寶樂園的探索世界、天空之夢摩天輪、沐心泉休閒農場、八仙山森林遊樂區、大雪山森林遊樂區、奧萬大森林遊樂區等景點，12歲以下兒童在4月4日到4月7日一連4天，都是免費入園。

▲市府在清明連假推出掃墓接駁車。（圖／台中市政府提供）

市政府民政局為方便民眾祭祖掃墓，4月4至5日於豐原、后里、太平、沙鹿、霧峰等5區啟動「掃墓接駁專車」，全程免費接送掃墓民眾往返墓區。

豐原區4至5日，早上6:00至中午12:00，在豐原區公所旁育德街搭乘；后里區4至5日，早上7:00至中午12:00，在中科管理局停車場；太平區4至5日，早上7:00至下午1:00，在第一花園公墓管理室旁停車場；沙鹿區4至5日，早上7:00至下午4:00，在中山路示範公墓路口；霧峰區5日，早上6:00下午4:00，在中正路144巷巷口(簡易自來水廠旁) 。