喝鹹奶茶、玩羊骨占卜！兒童節到茶博館　體驗一日蒙古人

▲坪林茶業博物館在兒童節舉辦「草原上的茶香–蒙古文化日體驗活動」，要讓小朋友體驗一日蒙古人生活。（圖／新北市文化局提供）



生活中心／綜合報導

明天就是兒童節，想好要帶小朋友去哪裡玩了嗎？坪林茶業博物館特別舉辦「草原上的茶香–蒙古文化日體驗活動」，除了品嚐充滿草原風味的「鹹奶茶」，還可以玩神秘感十足的「羊骨占卜」遊戲，要讓小朋友體驗一日蒙古人生活，擁有一個充滿異域風情的兒童節！

此次活動邀請蒙古籍媽媽組成的「游牧圖書館」團隊，帶來「羊骨占卜」遊戲及鹹奶茶讓民眾體驗，團隊成員林采霖女士表示，打造游牧圖書館的初衷是希望在臺灣的下一代也能閱讀到蒙古童書，所以募集了300本蒙古語兒童書籍，並將蒙古包變身為「行動圖書館」到各地推廣，此次「游牧圖書館」受邀進駐茶博館參與展覽，特別結合蒙古飲茶風俗的介紹，希望讓大眾對蒙古文化有更深一層的認識。

請繼續往下閱讀...

茶博館的蒙古文化日體驗活動中，除了介紹蒙古族飲用鹹奶茶的文化外，也將讓民眾體驗各種難得一見的蒙古傳統民俗童玩，其中最具特色的就是用羊腳踝骨製作的玩具「Shagai」，由於在蒙古地區居民以羊肉為主食，蒙古族人便蒐集羊的腳踝骨進行占卜、猜謎和遊戲使用，充分反映遊牧民族應用日常生活物件的智慧，這些有趣的草原文化，不用搭飛機到遙遠的蒙古，都可以在茶博館這次的活動中親身體驗。