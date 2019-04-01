myVideo兒童節應景新上架　台灣大祭「親子99家庭號」限時快閃優惠

▲台灣大祭「親子99家庭號」限時快閃優惠。（圖／台灣大提供）

記者邱倢芯／綜合報導

為迎接4天連假，台灣大寬頻機上盒myVideo推出超夯強片、戲劇及優質卡通，從DC超級英雄電影《水行俠》到因應兒童節推出的《機器戰警TOBOT》及《汪汪隊立大功》等強片，可一次滿足您全家人的收視需求。

此外，自4月1日至4月30日，台灣大寬頻更加碼推出「親子99家庭號」限時快閃優惠方案，凡是新用戶申辦機上盒「myVideo豪華月租」，即可享期間限定首年每月99元優惠價，透過大螢幕在家追劇、看電影之際，4月3日起只要觀賞機上盒myVideo任一部影片，還能參加「我最入戲myVideo看片抽家庭劇院」活動，有機會把SONY藍光家庭劇院組搬回家。

台灣大寬頻表示，居家視聽是民眾生活中不可缺少的休閒活動，看好大螢幕商機，機上盒myVideo每月皆會上架各類電影、戲劇及卡通等，如機上盒myVideo「單點強檔」新上架好評爆棚的《水行俠》，以及改編自暢銷同名小說的《移動城市：致命引擎》、由威爾法洛和約翰萊利兩位喜劇泰斗演繹的《福爾摩濕與滑生》等好片。

機上盒「myVideo豪華月租」在連假期間也將上架由韓團EXO演技派偶像都敬秀主演的《搖擺男孩》、改編自著名戰地記者瑪莉爾科文故事的《私人戰爭》、重新翻拍同名台灣經典偶像劇的《愛情白皮書》以及為兒童節推薦的《機器戰警TOBOT》及《汪汪隊立大功》等卡通。