屏東醉男躲警撞「籃球兄弟」！12歲弟昏迷指數6…千人集氣：醒來過兒童節

▲林男酒後騎車，為了閃躲警方，撞上黃姓兄弟倆。（圖／記者陳崑福翻攝）

社會中心／綜合報導

又是酒駕惹的禍！屏東縣一對黃姓兄弟3月30日晚間打完籃球後步行返家，不料卻遭一輛未開車燈的機車猛力追撞，導致12歲的黃小弟當場被撞飛到對向車道，經送醫搶救後仍在昏迷中；警方調查後發現，肇事的林男酒測值達0.29毫克，他因見警在前方處理交通事故，一時心虛閃躲才會撞上黃姓兄弟。全案曝光後家屬在臉書社團「屏東縣萬丹鄉交流地」痛斥林嫌，並請求網友一同集氣，盼奇蹟能發生，讓黃小弟醒來過兒童節。

警方調查，這起車禍就發生在3月30日晚間7時許，肇事的30歲林男供稱，當天傍晚下班後在工廠喝了3瓶啤酒，一時心存僥倖騎著機車返家，但行經萬丹鄉大學路籃球場旁時，卻發現前方有車禍事故，數名員警正在現場處理；林男因自知酒駕刑責相當重，怕被警方攔查，一時心虛想閃躲，不料卻撞上前方步行返家的黃姓兄弟倆，就讀小學六年級、12歲的弟弟被當場撞飛陷入昏迷，至今仍未醒來；而16歲的哥哥雖然傷勢輕微，但目睹胞弟遭撞經過，受到嚴重驚嚇，心理難以調適。

▲黃小弟傷勢相當嚴重，目前仍然陷入昏迷。（圖／翻攝自Facebook／屏東縣萬丹鄉交流地）

警方當下聽聞巨大撞擊聲響，立即快步上前查看，還聞到林男身上散發著濃濃酒氣，經測後發現酒測值達0.29毫克；林男當場被逮個正著，懊悔直呼自己知道不能酒駕，「但以為應該不會有事，沒料到竟會發生車禍！」

「家人痛心疾首，以淚洗面！」全案曝光後家屬也在臉書社團PO文痛斥酒駕的林男，表示黃小弟當時走在機車道的外右側，卻遭林男自後方猛力撞擊，噴飛橫跨車道中線處，目前仍在醫院觀察，昏迷指數6，能否醒來還是未知數，希望奇蹟能夠出現，黃小弟可以醒來一起過4日的兒童節。文章PO出後，吸引逾1500名網友湧入替黃小弟集氣，「弟弟加油，有好多好多人在為你祈福」、「一定會平安無事的，快點醒來，家人都在等你」、「弟弟早點醒來，最愛的家人都在等你一起過兒童節！」

▲肇事林男酒測值達0.29毫克。（圖／記者陳崑福翻攝）