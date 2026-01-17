機器狗上班拉雪橇了！　遊客笑：沒想到雪橇犬也有失業的一天

記者廖翊慈／綜合報導

哈爾濱松花江冰面元旦假期出現「機器狗拉爬犁」的新奇場景。一款加裝輪式冰爪的專用機器狗，能在光滑冰面上穩定牽引遊客前進、轉彎不打滑，現場不少人排隊體驗，影片也在社群平台瘋傳。不少遊客笑稱，「沒想到雪橇犬也有失業的一天。」

據《人民網》報導，這是松花江冰面首次導入搭載輪式冰爪的機器狗進行牽引作業，靠著冰雪路面四驅系統與感測器校準技術，即時判讀冰面摩擦差異，讓機械狗在低附著力的冰面也能保持平衡，拉著爬犁行進時不易側滑，甚至能完成連續轉向等動作。

▲乘客的第一視角。（圖／翻攝自微博）

報導提到，網友討論度之所以爆量，還和「對照組」有關，約一個月前，哈爾濱冰雪大世界曾出現某品牌人形機器人在冰面打滑踉蹌、需要人員攙扶的畫面，當時引發一波吐槽，如今換成機器狗在冰面上「穩到不行」，兩者落差明顯，也讓不少人笑稱「這次輪到機器狗當顯眼包」。

除了哈爾濱，類似玩法也不只一地出現。北京什剎海、成都西嶺雪山等景點據稱也在測試相關項目，機器狗拉著冰車在雪地跑動，成了遊客拍照打卡的新亮點。有旅客形容，原本只是想看熱鬧，結果一到現場就被「牽引能力」吸引，尤其轉彎時不甩尾、不亂抖，體感比想像中更安全。

▲機器狗拉雪橇。（圖／翻攝自微博）

報導指出，從結構來看，這類機器狗並非沿用常見的足式步態，而是改採輪式冰爪設計來提升抓地力，並透過多感測器融合演算法動態校準，讓機器狗能依冰面狀態調整輸出與姿態，降低突發打滑風險。也因此，牽引時的穩定度與可控性被認為更適合「載人」場景，尤其在冰面這類摩擦係數變化很大的環境，技術取向明顯不同。

面對極寒環境，設備也做了低溫強化，包括保溫電池與防凍電路設計，續航可達4至6小時，並搭配特製雪地胎以提升牽引效率與耐用度。另有技術思路借鑑極端環境機器狗的防滑鞋概念，兼顧保護冰面與負重需求，承重實測約70至100公斤，讓它不只「能跑」，也具備一定程度的實用性。





▲路過的遊客都多看一眼。（圖／翻攝自微博）

不少人分析認為，機器狗在冰雪旅遊場景爆紅，關鍵不只是噱頭，而是它在真實冰面上展現的穩定控制能力。後續若能把安全規範、載重上限、牽引速度與緊急制動等機制做得更完整，未來除了觀光體驗，巡檢、救援或極寒作業等應用也可能被帶動討論。

不過也有另一派遊客認為，機器狗僅僅是「新鮮感」，體驗過就夠了，東北雪橇還是必須要由雪橇犬上崗，體感上依舊有差，且當地不少居民也是依賴雪橇犬維生，機器狗無法全然取代。