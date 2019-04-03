清明到來！2300元「代客掃墓」超夯　過程全直播網讚爆：另類盡孝

▲代客掃墓成為現代人的方便選擇。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

清明連假即將來臨，許多民眾都會開始準備下鄉行程，不過也有人因為各種因素無法親自前往。大陸近年除了推出令人莞爾的「代吃代喝」服務以外，還多了「代客掃墓」項目。據悉，掃墓過程都會用直播方式給買家看，費用由100元（人民幣，下同，約新台幣460元）至500元（約新台幣2300元）不等，讓網友直呼「真的很給力！」

▼工作人員代掃時，會用手機直播給買家看。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，95後女孩李婷婷是重慶市九龍坡區龍居山陵園的工作人員，也負責「代客掃墓」。她說，找人代掃墓總是被看作不孝，是因為很多人不理解代客掃墓這服務。「需要代掃墓客人都有不同情況，有些長者不方便親自前往，所以希望通過直播的方式代掃；也有人因為身在異鄉，節日都不能放假，所以需要幫忙。」

她接著說，代客掃墓是墓園為小部分人提供的特殊服務，使用這服務的人利用現代科技表達對已故者的思念，所以不應被視作不孝，反而是一種孝道的表現。重慶市民政局相關負責人也表示，隨著時代變遷，除了傳統的祭祀方式，當局也倡導民眾採用新的形式祭拜，例如網路祭祀、植樹祭祀等，盡量少燒香燭冥紙，多用鮮花。

▼不少人透過鏡頭表現孝道。（圖／翻攝自微博）

網友看完表示，「我覺得這很棒，我就是身在異地沒辦法回去，如果每個墓園都有這種服務就好了」、「不是不孝，是沒有辦法中的辦法」、「能回還是回去，實在不能回去，這種方式也沒有不妥」、「掃墓的目的根本是什麼，值得大家思考」、「孝應該體現在人還活著的時候」。

不過也有人說，「給了錢啥都有話說」、「把掃墓當作網購的概念嗎？」、「沒心就是沒心」、「這是懶吧」、「女生八字也滿大的」、「又不是一定要在清明掃，找藉口罷了」。