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OL賞花雙眼突紅腫噴淚！醫驚見「結膜充滿濾泡」：視力只剩0.1

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▲▼OL賞花後出現過敏症狀，視力猛掉剩0.1。（圖／翻攝自微博）

▲OL賞花後出現過敏症狀，視力猛掉剩0.1。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

春天來臨，許多民眾都會在周末安排賞花之旅，不過大陸卻有一位OL在賞完花後，眼睛突然紅腫且不停流眼淚。醫生翻開女子眼瞼一看，發現結膜上布滿密密麻麻的濾泡，視力也只剩0.1（正常值為1.0），才知道她患了「過敏性結膜炎」。

綜合陸媒報導，浙江省杭州市28歲OL蘇小姐，上週六（23日）早上趁著天氣晴朗，與幾位朋友前往太子灣公園看花海並拍照，不料中午賞完花後，她的眼睛突然奇癢無比，還不斷紅腫流淚，只好趕緊就醫。醫生吳若欣檢查指出，患者的視力只剩下0.1，結膜上也充滿濾泡，斷定她患了典型過敏性結膜炎，需要按時用藥，視力才能恢復。

▼OL患了「過敏性結膜炎」，導致結膜充滿濾泡。（示意圖／翻攝自微博）

▲▼OL賞花後出現過敏症狀，視力猛掉剩0.1。（圖／翻攝自微博）

她也說，過敏性結膜炎是過敏原引起的眼結膜過敏反應，也是常見的眼科疾病。常見症狀是眼睛癢、流眼淚、畏光及分泌物增加等。引起病症的過敏原很多，包含花粉、灰塵、塵蟎、動物毛髮等；跟眼部有接觸的東西，如化妝品、藥物、隱形眼鏡等，也可能成為過敏原。「春季過敏性結膜炎的患者以兒童、年輕人居多，體質過敏者更易中招。」

據悉，這名OL眼睛過敏的當天，山東濟南也有一名女童到後山賞花後，出現眼睛不舒服症狀，檢查才知同樣是過敏性結膜炎。浙江醫院眼科主任徐潔慧表示，近日眼科門診量爆增，和蘇小姐情況類似的患者比平時增加3到4倍，如果民眾出現上述情況應及時就醫，「千萬不要亂滴眼藥水」。

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關鍵字：賞花,過敏性結膜炎,過敏,花粉

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