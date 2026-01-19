年節禮盒戰開跑　85℃推金馬迎春禮盒、卡柏蒂推國際獎項酥餅

▲農曆年前，年節禮盒市場逐漸升溫，業者嘗試結合在地文化元素，讓伴手禮更貼近生活經驗。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

隨著2026年丙午馬年將至，國內年節送禮市場進入白熱化階段。連鎖烘焙業者與精品甜點品牌紛紛提前布局，不僅在產品口味上力求中西融合，更透過數位化服務與文化創意包裝，試圖在競爭激烈的春節檔期中爭取消費者青睞。

連鎖烘焙品牌85℃今年以「金馬迎春」為主題，推出九款春節指定禮盒。產品線涵蓋肉鬆麻糬酥、鳳梨酥等傳統中式點心，以及瑪德蓮、堅果塔等西式烘焙。業者觀察到，消費者在年節期間對於「一站式購足」與「平價質感」的需求增加，因此特別強調禮盒的豐盛感，並推出「168」麻將圖案長條蛋糕與馬祖酒廠建廠70周年紀念酒，增添節慶話題。為因應數位消費習慣，業者除了提供門市預購85折優惠，更推動APP跨店轉贈服務，預計今年可售出3萬4千盒。

▲連鎖烘焙品牌85℃今年以「金馬迎春」為主題，並推出「168」麻將圖案長條蛋糕與馬祖酒廠建廠70周年紀念酒，增添節慶話題。（圖／記者游瓊華攝）



精品甜點品牌CUPETIT卡柏蒂則鎖定高端贈禮市場，將台灣年節常見的「麻將」文化融入包裝設計，推出《富貴發財》限量鐵盒系列。業者指出，為了提升食用便利性，特別將熱銷產品「小布列塔尼酥餅」改版為一口尺寸，並研發「深焙紅烏」與「桂香金萱」兩款在地茶風味，此系列產品在2026年獲得iTi國際風味絕佳獎肯定，原味酥餅更摘下三星最高榮譽，讓消費者送禮更有面子。

▲年節包裝導入環保材質，反映節慶消費對永續議題的關注。（圖／記者游瓊華攝）