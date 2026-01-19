　
地方 地方焦點

年節禮盒戰開跑　85℃推金馬迎春禮盒、卡柏蒂推國際獎項酥餅

▲農曆年前，年節禮盒市場逐漸升溫，業者嘗試結合在地文化元素，讓伴手禮更貼近生活經驗。（圖／記者游瓊華攝）

▲農曆年前，年節禮盒市場逐漸升溫，業者嘗試結合在地文化元素，讓伴手禮更貼近生活經驗。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

隨著2026年丙午馬年將至，國內年節送禮市場進入白熱化階段。連鎖烘焙業者與精品甜點品牌紛紛提前布局，不僅在產品口味上力求中西融合，更透過數位化服務與文化創意包裝，試圖在競爭激烈的春節檔期中爭取消費者青睞。

連鎖烘焙品牌85℃今年以「金馬迎春」為主題，推出九款春節指定禮盒。產品線涵蓋肉鬆麻糬酥、鳳梨酥等傳統中式點心，以及瑪德蓮、堅果塔等西式烘焙。業者觀察到，消費者在年節期間對於「一站式購足」與「平價質感」的需求增加，因此特別強調禮盒的豐盛感，並推出「168」麻將圖案長條蛋糕與馬祖酒廠建廠70周年紀念酒，增添節慶話題。為因應數位消費習慣，業者除了提供門市預購85折優惠，更推動APP跨店轉贈服務，預計今年可售出3萬4千盒。

▲連鎖烘焙品牌85℃今年以「金馬迎春」為主題，並推出「168」麻將圖案長條蛋糕與馬祖酒廠建廠70周年紀念酒，增添節慶話題。（圖／記者游瓊華攝）

▲連鎖烘焙品牌85℃今年以「金馬迎春」為主題，並推出「168」麻將圖案長條蛋糕與馬祖酒廠建廠70周年紀念酒，增添節慶話題。（圖／記者游瓊華攝）

精品甜點品牌CUPETIT卡柏蒂則鎖定高端贈禮市場，將台灣年節常見的「麻將」文化融入包裝設計，推出《富貴發財》限量鐵盒系列。業者指出，為了提升食用便利性，特別將熱銷產品「小布列塔尼酥餅」改版為一口尺寸，並研發「深焙紅烏」與「桂香金萱」兩款在地茶風味，此系列產品在2026年獲得iTi國際風味絕佳獎肯定，原味酥餅更摘下三星最高榮譽，讓消費者送禮更有面子。▲農曆年前，年節禮盒市場逐漸升溫，業者嘗試結合在地文化元素，讓伴手禮更貼近生活經驗。（圖／記者游瓊華攝）

▲年節包裝導入環保材質，反映節慶消費對永續議題的關注。（圖／記者游瓊華攝）

 

01/17 全台詐欺最新數據

西螺迎春燈會不是只有燈海　孩子們畫出對土地與信仰的祝福

世華協會捐贈400多萬高規格救護車　為離島緊急醫療再添戰力

年節禮盒戰開跑　85℃推金馬迎春禮盒、卡柏蒂推國際獎項酥餅

嚴查不手軟！台南市環保局重罰破百萬　移送法辦環境犯罪追到底

孩子不是工具！南市府嚴正澄清「鄭方形事件」　籲停止轉傳不實訊息

書法大師吳肇勳揮毫！彰化「馬躍騰達」春聯免費送　時間地點曝

拜拜忘了在燒水！善化煮食冒煙驚魂　消防提醒：人離火一定要熄

備戰春節購物潮！南消第六大隊實兵演練　模擬大型賣場火災搶救

感謝城市英雄！基隆消防節表揚績優人員　授證國際搜救犬添戰力

追尋教育奉獻足跡！日本石坂莊作顯彰會訪基隆　深化台日歷史情誼

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

