輪胎超商外被刺破　3男持酒瓶圍毆無辜路人致死被起訴

▲高雄一名謝姓男子夥同友人毆打一名沈姓男子致死遭起訴。（示意圖／記者陳豐德翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄一名謝姓男子2018年7月10日凌晨，因李姓友人的汽車輪胎在高雄小港區某超商外被不明人士刺破，懷疑是獨自坐在超商門外的一名沈姓男子所為，便聯手李男、余男，3人持酒瓶、木棍痛毆沈男，沈男當場傷重不治，案經死者弟弟提告，高雄地檢署依傷害致死罪嫌將謝男等3人起訴。

檢方起訴指出，謝男有殺人、違反槍砲、妨害自由等前科，遭判刑有期徒刑13年4月。2018年7月10日凌晨，謝男因李姓友人的汽車輪胎在超商前被不明人士刺破，夥同李男和余姓友人尋找刺破輪胎的可疑人士。

3人見不認識的沈姓男子獨自在超商外，且剛好坐在李男汽車旁，懷疑他就是刺破輪胎的人，上前盤問並分別持酒瓶、木棍毆打沈男，造成沈男頭部破裂、脾臟破裂內臟出血、肋骨骨折當場傷重慘死。

事發當時，沈男的姪子剛好在超商內購買飲品，見狀立即出來表明身分、詢問發生何事，謝男才請余男駕車載沈男前往小港醫院急救，並由其姪子陪同，但當時沈男的後頸部已受傷血流不止，送醫後傷重不治。警方報請檢方相驗，並在現場查扣酒瓶、木棍等兇器；高雄地檢署依傷害致死罪嫌將謝男等3人起訴。

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