社會 社會焦點 保障人權

快訊／家中砍父母37刀慘死血泊中　蘆洲逆子「抓到了」畫面曝！

記者陳以昇、許力方／新北報導

新北市蘆洲區18日中午傳出逆倫命案！67歲廖姓男子與75歲陳姓妻子被人發現陳屍於住家客廳，地面上滿是血跡，而其36歲兒子廖聰賢被監視器拍到前一晚離開住家的畫面，警方認為廖姓兒子涉有重嫌，晚間中平派出所副所長陳鴻智巡邏眼尖發現他，在新莊新泰路抓到人，警方也在他身上起出美工刀、螺絲起子和尖嘴鉗等。

監視器拍下行蹤　兒子深夜離家成關鍵

根據警方調查，廖姓死者與妻子在三重仁愛路經營蔥油餅攤車，夫妻倆育有獨子廖聰賢，廖聰賢過去有毒品前科，平日沒有工作，吃穿用度全靠偶爾打零工以及父母資助，監視器17日晚間拍下，廖姓死者約晚間9時返回住處，獨自開門上樓，兒子則是於晚間9時31分走下樓，騎乘機車離開住家。

▲▼ 家中砍父母37刀慘死血泊中　蘆洲逆子「抓到了」畫面曝！。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲蘆洲逆子砍死父母，新莊中平所副所長陳鴻智巡邏眼尖抓到他。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

逃亡一晚落網　身上帶美工刀、尖嘴鉗、螺絲起子

廖聰賢逃亡後，警方調閱監視器在新莊體育園區景觀樓旁工地鎖定廖聰賢過夜落腳處，擴大搜索。中平派出所副所長陳鴻智於19日晚間巡邏時，眼尖發現廖聰賢的蹤影，並於新莊新泰路抓到人；落網時，他隨身還帶有一把美工刀、螺絲起子、現金1000多元，背包裡還有隨身衣服以及機車鑰匙、尖嘴鉗。

父母刀刀見骨　現場血跡斑斑

根據警方初步檢視，廖姓死者後腦、左手、手肘有抵禦傷勢，共受有24刀，許姓妻子則是背部、後腦、左右手有傷，共受有13刀，其中頭部因猛烈撞擊凹陷，2人身上的傷勢刀刀見骨，相當駭人。

▲▼ 家中砍父母37刀慘死血泊中　蘆洲逆子「抓到了」畫面曝！。（圖／記者陳以昇翻攝）

01/17 全台詐欺最新數據

相關新聞

蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

新北市蘆洲區一對廖姓、謝姓夫妻18日中午被發現陳屍住處，共身中37刀倒臥血泊慘死，警方認為36歲廖姓兒子涉有重嫌，目前全力追緝中。而夫妻倆經營的「小貨車蔥油餅」其實是當地知名銅板美食，案件曝光後引來不少網友留言哀悼。

20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

蘆洲雙屍「爸是宮廟乩身」！問事完返家遭兒砍死

蘆洲雙屍「爸是宮廟乩身」！問事完返家遭兒砍死

春節搭計程車注意　北北基2/11起「每趟多30元」

春節搭計程車注意　北北基2/11起「每趟多30元」

