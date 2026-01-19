減少339萬人　大陸總人口降幅創1960年代以來新高

▲大陸官方介紹「2025年國民經濟運行情況」。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國新辦今（19）日上午舉行新聞發布會，介紹「2025年國民經濟運行情況」。據統計，大陸2025年人口總量有所減少，為14億0489萬人，比上（2024）年末減少339萬人，連續四年總人口減少。

大陸國家統計局數據顯示，2025年末大陸全國人口為14億0489萬人，比上年末減少339萬人；全年出生人口792萬人，人口出生率為5.63‰；死亡人口1131萬人，人口死亡率為8.04‰；人口自然增長率為-2.41‰。

該數據包括大陸31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員。

據《東森新媒體ETtoday》整理，2022年大陸總人口減少85萬人，是1960年代以來首次人口下降；2023年減少208萬人，負成長幅度擴大，出生人口續創新低；2024年減少139萬人，是連續三年下降。2025年減少339萬人，是連續第四年總人口減少，也是四次負成長當中，減少最多人的一次。

從性別構成看，男性人口7億1685萬人，女性人口6億8804萬人，總人口性別比為104.19（以女性為100）。從年齡構成看，16至59歲人口8億5136萬人，佔全國人口的比重為60.6％；60歲及以上人口3億2338萬人，佔全國人口的23.0％，其中65歲及以上人口2億2365萬人，佔全國人口的15.9％。

從城鄉構成看，城鎮常住人口9億5380萬人，比上年末增加1030萬人；鄉村常住人口4億5109萬人，減少1369萬人；城鎮人口佔全國人口的比重（城鎮化率）為67.89％，比上年末提高0.89個百分點。從受教育程度看，16至59歲人口平均受教育年限達到11.3年，比上年提高0.1年。