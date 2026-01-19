河南迎今冬最強風雪！「1公釐降水變1公分厚雪」嚴防暴雪

▲大陸入冬後，部分各省挑戰極寒天氣。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸河南省正迎來入冬以來最強勁的雨雪冰凍天氣！相較於昨18日入夜後的零星飄雪，今（19）日才是真正的「風雪硬仗」。全省氣溫已全面跌破冰點，銀白世界的範圍正迅速向全省擴張。

大陸氣象局預告，河南正處於今冬以來最強雨雪冰凍天氣的爆發點。相比昨天18日夜晚的零星降雪，今天19日才是真正「硬仗」，將伴隨降雪的是「斷崖式」降溫。

正值「四九」寒冬，河南多地最低氣溫將持續下降。南部地區最低溫甚至會降至-10℃以下，早晚寒氣逼人。以鄭州為例，未來5天最高氣溫都將在0℃上下徘徊，低溫持續時間非常長。

出行方面，路面結冰風險已達到最高等級。河南省氣象局聯合交通運輸、公安交管部門發佈了風險提示：京港澳、大廣、二廣、連霍、寧洛等高速公路受到嚴重影響。

以省會鄭州為例，18日下午14時至23時是降雪核心時段，預計累積降水量雖為8到12公釐，但落在地上可能就是「厚厚一整層」的積雪，局部地區甚至會出現暴雪等級的深度。

許多民眾常有疑問「為何預報的降水量看起來不多，地上的雪卻厚得驚人？」大陸氣象專家解釋，降水量指的是雪融化成水後的深度，而在當前的低溫濕度下，「1公釐的降水量若化為雪，積雪深度通常可達1公分，若雪花更為鬆散，比例甚至會達到1：15。」

大陸交警部門特別提醒，若遇風雪導致能見度小於50公尺，請務必盡快從最近出口駛離高速公路。萬一在冰雪路面發生事故或車輛故障，請嚴守「車靠邊、人撤離、即報警」口訣，確保人身安全。

預計這波瘋狂風雪預計在明日20日雨雪範圍南壓後，黃淮地區的降雪將基本結束。預計到本周三，中東部的雨雪情況將明顯減弱。