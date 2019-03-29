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讓男友絕頂升天殘忍分屍　肉塊行撒旦儀式...恐怖女大生入獄10年

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國際中心／綜合報導

俄羅斯西部奧廖爾(Oryol)21歲女大生萬吉娜(Anastasia Onegina)進行SM性愛時，活活將24歲男友辛可維奇(Dmitry Sinkevich)勒死，之後還將遺體放血分屍，將屍塊排成基督教「羊頭惡魔」巴風特(Baphomet)的模樣，被認為是撒旦崇拜者，日前被判10年有期徒刑。

這起震驚社會的案件發生在去年2月，萬吉娜進行窒息式性愛失手殺死男友後，便拿出菜刀將對方分屍，除了切下對方嘴唇、臉頰，就連頭部、四肢、陽具、手指和腳趾也都一一切下，將取出的內臟和部分屍塊放在冰箱中，剩餘屍塊則排成羊頭惡魔的圖案，現場看起來就像是在進行詭異的撒旦儀式。

辛可維奇的繼母妮娜(Nina Sinkevich)表示，當他們看到遺體時幾乎無法進行辨認，「除了他的肝臟，剩餘的遺體全都被警方找到，在冰箱裡有頭、手和腳，手指散落在公寓裡各處，遺體的血幾乎都被抽乾了，我是透過他的捲髮才認出來。」一名曾目擊血案現場的鄰居也表示，「我試著想看清楚發生什麼事，但現場人員不允許我靠太近，看到他的屍塊被勾在鉤子上，垃圾桶裡有手腳，內臟則在冰箱裡，看起來就像是肉舖。」

萬吉娜因為她的殘忍惡行，日前被宣判入獄10年，辛可維奇的家人卻表示對此判決十分失望，死者阿姨提摩席娜(Larisa Timoshina)表示，「對我們所有的親戚來說，無論怎麼判都會感覺太輕，我很遺憾最後的結果並不是死刑。」

▼沉迷SM性愛的女大生，失手殺害男友後還用菜刀殘忍分屍。（圖／示意圖／本報資料照）

▲▼菜刀示意圖。（圖／本報資料照）2690659

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關鍵字：女大生,Anastasia Onegina,俄羅斯,窒息式性愛,分屍,男友,Dmitry Sinkevich

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